Els presos polítics d'ERC es retroben amb Marta Rovira a Suïssa

El president d'ERC, Oriol Junqueras, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa s'han retrobat aquest dimecres amb la secretària general del partit, Marta Rovira, a Suïssa, on està exiliada des de 2018. Els dos màxims dirigents del partit s'han pogut veure per primera vegada des de fa gairebé quatre anys, quan Rovira va marxar a l'exili. "És un dia especial, molt emotiu i emocionant perquè fa quatre anys que no ens podíem abraçar i estar plegats per la repressió", ha assegurat Rovira. En declaracions als mitjans, Junqueras ha reivindicat l'amnistia i el dret a l'autodeterminació: "Li devem a la gent lluitar per acabar la repressió contra tothom i per un referèndum".

Aquesta trobada dona el tret de sortida als viatges dels presos independentistes indultats per visitar els exiliats

Durant la trobada, els cinc han denunciat la repressió que segueix patint el moviment independentista i han reiterat la demanda de l'amnistia per aturar les causes contra els més de 3.000 independentistes represaliats. L'última vegada que es van veure Junqueras i Rovira va ser quan la secretària general el va visitar a la presó abans de marxar a l'exili. Tots cinc han pogut coincidir amb Anna Gabriel, també exiliada a Ginebra.



Aquesta trobada dona el tret de sortida als viatges dels presos independentistes indultats per visitar els exiliats. Divendres està previst que el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, juntament amb els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, visitin l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo, a Bèlgica.

La setmana que ve Junqueras vol trobar-se també amb Puigdemont, però a Estrasburg, on se celebra el ple de l'Eurocambra. Tanmateix, encara no està clar si aquesta reunió entre els líders d'ERC i JxCat es produirà, ja que fonts de JxCat apunten que Puigdemont no té previst desplaçar-se a la ciutat francesa per assistir al plenari. Seria la primera vegada des que és eurodiputat que no participa presencialment al ple d'Estrasburg.