De manera excepcional, sis dels nous presos polítics independentistes assisteixen aquest dimarts al Parlament per comparèixer a la comissió d’investigació que investiga l’aplicació de l’article 155. Són l’exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, és a dir, els sis integrants del Govern de Puigdemont que estan empresonats, després de ser condemnats per sedició pel Tribunal Suprem. La seva compareixença arriba l'endemà d'un dia caòtic al Parlament, que va evidenciar la distància entre JxCat i ERC, els socis de Govern.



És la primera vegada que els sis han pogut trepitjar el Parlament des que estan empresonats i la seva presència a la cambra ha generat una gran expectació mediàtica i política. De fet, bona part de les cúpules d’ERC i JxCat, així com els membres del Govern i els respectius grups parlamentaris, els han rebut amb aplaudiments i amb crits de "llibertat!, llibertat!" mentre es dirigien a la sala on romandran tancats mentre compareixen un a un a la comissió. El primer a fer-ho és el president d’ERC. Oriol Junqueras.

L’exvicepresident del Govern s’ha refermat en la seva aposta pel diàleg per abordar el conflicte, ha denunciat que l’aplicació del 155 fonamentalment "només va servir per perjudicar els interessos dels ciutadans de Catalunya" i "també com a aval del nostre empresonament" i ha estat especialment crític amb Cs, a qui ha recordat que és el partit que "més vots ha perdut" a les darreres eleccions.



Curiosament, els representants de Cs a la comissió, encapçalats per Lorena Roldán, han decidit marxar-ne just després d’intervenir per retreure a Junqueras que el 155 no havia "caigut del cel" i preguntar-li si "és capaç de sostenir la mirada a tots els catalans". Era la primera sessió de la comissió en què intervenia Cs, que fins ara havia declinat assistir-hi. Junqueras ha reaccionat amb ironia a la marxa de Cs, amb un "llàstima, ara que havíem començat a dialogar".



En el seu discurs inicial, Junqueras ha ressalt que la voluntat de diàleg d’ERC "no s'ha trencat malgrat que alguns estem a la presó". Ha assegurat que ha estat víctimes de les "clavegueres de l’Estat", de "proves falses" i de "jutges que et condemnen per delictes que no has fet", per insistir en què "res del que hem fet és delicte", ni celebrar un referèndum, ni defensar la independència o la República, tal com ja havia manifestat durant el judici del Procés fet al Tribunal Suprem.

"La presó és un pas més en el camí a la llibertat"

Amb relació al 155 ha recalcat que bàsicament va perjudicar els interessos dels catalans, perquè va bloquejar l’aplicació de "polítiques socials", però que en canvi "no va servir per l’objectiu de fer-nos desistir, de fer-nos por. No tenim por". De fet, Junqueras ha proclamat que "la presó és un pas més del camí a la llibertat". I, en la línia de l’estratègia pública d’ERC, ha comentat que "la nostra feina continua sent la de parlar amb tothom, en aquest Parlament, a la societat catalana, a l’Estat espanyol, a Europa i a tot arreu. Jo me’n moro de ganes de fer-ho".



Ha reivindicat que fer un referèndum és una "cosa normal" i ha assegurat que "el tornarem a fer" i, alhora, ha fet una crida a la necessitat de "ser més", a banda de defensar que cal "trobar complicitats", també en els àmbits parlamentaris europeus. Finalment, ha reconegut que sentia "alegria" per poder ser al Parlament, ni que fos per un dia.

"A la presó hi trobarem gent més honrada que els poderosos que ens condemnen"

Després de la marxa de Lorena Roldán i la resta de representants de Cs, la resta de grups -els tres independentistes i els Comuns- han criticat, amb matisos diversos, l'aplicació del 155. Al torn de rèplica, Junqueras ha retret a Cs que l'acusin de "trencar famílies": "A mí m'han de demanar per trencar famílies, a mi, que avui no podré anar a veure els meus fills?", s'ha preguntat. Amb relació als fets d'octubre de 2017 i les seves conseqüències, ha manifestat que "tristament calia que passessin moltes de les coses que van passar perquè molta gent obrís els ulls i veiés que aquella repressió no era només una qüestió retòrica" i ha assegurat que ell assumeix aquesta repressió.



Finalment, ha destacat que en pocs anys l'independentisme ha passat de "10 diputats a una majoria absoluta" i ho ha contrastat amb el fet que "aquells que van ser més protagonistes del 155, que el van aplicar amb més entusiasme, que més van repetir que ens havien escapçat, ja no hi són. I jo sí, i hi seré". Tot i defensar la taula de diàleg, no ha amagat que existeixi "escepticisme" envers el PSOE per les experiències prèvies i ha tancat el seu discurs dient que "a la presó", on tornarà aquest vespre, "hi trobarem molta gent molt més honrada que molts dels poderosos que ens condemnem cada dia".