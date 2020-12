Els preus del lloguer tornen a pujar, tot i la pandèmia

Després d'una significativa caiguda durant el segon trimestre, marcat pels mesos del confinament més dur, el mercat del lloguer s'ha reactivat a Catalunya i els preus dels arrendaments han tornat a augmentar. De fet, ara mateix els preus ja són més elevats que els registrats en els tres primers mesos del 2020, però encara estan per sota dels que es van registrar fa un any, és a dir, abans de l'arribada de la pandèmia de coronavirus. En concret, en el conjunt de Catalunya la mitjana dels contractes signats entre juliol i setembre se situa en 745 euros, un 3% més que el registrat durant el segon trimestre i també per sobre dels 737 que hi havia a final del primer període de l'any. Segons les dades de les fiances dipositades a l'Institut Català del Sòl (Incasòl), ara fa un any el preu mitjà era de 755 euros.



Per àmbits territorials, els lloguers més elevats es paguen a la província de Barcelona (823 euros, 11 més que el primer trimestre), per davant de Girona (571 euros), Tarragona (504) i Lleida (435). Des de l'esclat de la pandèmia, però, els preus només havia baixat a Barcelona. A nivell municipal, a Barcelona ciutat els contractes del passat trimestre van situar-se de mitjana en els 979 euros, 30 més que l'anterior i gairebé al mateix nivell que als primers tres mesos de l'any, si bé estan per sota de les rendes pagades al mateix període de l'any passat.

De fet, en totes les principals ciutats catalanes el preu dels lloguers ha crescut durant el tercer trimestre. A l'Hospitalet, per exemple, ha passat de 708 a 722 euros; a Terrassa, de 618 a 645; a Sabadell, de 680 a 709; a Badalona, de 736 a 754; a Tarragona, de 555 a 572; a Reus, de 477 a 491; a Lleida, de 481 a 505; i a Girona de 628 a 664.



Pel que fa al volum de contractes signats, entre juliol i setembre se'n van signar 38.945, per sobre dels 21.127 del segon trimestre -durant el confinament- i també dels 36.359 de gener a març. Fa un any, s'havien signat 39.033 arrendaments entre juliol i setembre, de manera que la xifra d'enguany és gairebé calcada. Fins ara les xifres del 2020 havien estat molt per sota de les del 2019, però els darrers mesos s'han equilibrat.