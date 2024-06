Els productes menstruals reutilitzables gratuïts ja han arribat a prop de 400.000 dones

La campanya La meva regla, les meves regles ha arribat ja a prop de 400.000 dones en els primers tres mesos, segons ha anunciat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, durant una visita a l'empresa ZD de Mataró, una de les encarregades de la confecció de les calces menstruals. Precisament aquest és el producte que més sortida té entre les dones i suposen el 56% del total de productes recollits a les farmàcies. En segon lloc hi ha les copes menstruals (32%) i les compreses de tela (12%).

La previsió és que la xifra vagi en augment, ja que fins al moment ja hi ha més de 650.000 dones que s'han descarregat el codi QR necessari per poder demanar copes, calces o compreses reutilitzables. Tània Verge assegura que les dades recollides fins al moment demostren un "èxit molt destacat" de la campanya i en fa una valoració global "positiva". De fet, la consellera assegura que ja hi ha països que han mostrat interès per poder-la replicar. "Som el primer país del món [en fer-la]", s'ha felicitat.

La consellera diu que l'aplicació de les noves tecnologies –per recollir els productes cal descarregar un codi QR a través de l'aplicació La Meva Salut– permetrà també una segona fita, la de disposar de la "primera base de dades a nivell mundial" sobre la "preferència" dels diferents tipus de productes d'aquestes característiques.

Verge n'ha parlat durant la visita a l'empresa ZD de Mataró, una de les cinc empreses a qui el Govern ha encomanat la fabricació dels diferents productes menstruals que s'estan repartint a través de les farmàcies. D'aquesta manera, el Govern vol posar en valor l'aposta per la producció de km 0.

A més de Mataró, també es fabriquen calces, copes i compreses a Balsareny (Bages), Sant Cugat el Vallès (Vallès Occidental) i Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, diu que es tracta d'empreses "arrelades al territori" i que "generen oportunitats en el seu entorn".

En aquest sentit, Torrent assegura que el fet de participar de la campanya sobre la menstruació permet a les empreses donar a conèixer el seu producte a noves usuàries i que es generi així "recurrència" en el consum: "Tanquem el cercle connectant una política de base feminista amb la reindustrialització de Catalunya".