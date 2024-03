Ja es poden demanar poductes menstruals gratuïts a les farmàcies: així funciona

A partir d'aquest dilluns, ja es poden recollir gratuïtament copes i calces menstruals i compreses de roba a unes 3.300 farmàcies catalanes. La iniciativa s'emmarca dins del Pla Integral d'Equitat Menstrual del Departament d'Igualtat i Feminismes per combatre la pobresa menstrual i reduir els residus que generen els materials. Es tracta d'una mesura pionera al món.

Per aconseguir un d'aquests productes gratuïts, les persones menstruants hauran de mostrar un codi QR individual i intransferible que s'obté dins l'aplicació La Meva Salut. Podran escollir entre un dels tres productes. En el cas que no funcioni aquest mètode, s'ha habilitat un formulari en la mateixa aplicació per sol·licitar-lo. Es calcula que 2,5 milions de dones d'entre 10 i 60 anys es podran beneficiar de la mesura.

L'entrega del producte serà immediata, però si algun s'esgota en una farmàcia serà reposat en un termini màxim de 48 hores perquè es farà un monitoratge continu.

Garantir el dret a l'equitat menstrual

En una roda de premsa divendres, la consellera Tània Verge va destacar que aquesta és l'acció "més ambiciosa" del Departament d'Igualtat i Feminisme i que "ha vingut per quedar-se". L'objectiu és garantir el dret a l'equitat menstrual, és a dir, que totes les dones "puguin decidir de manera lliure i informada com gestionar el seu cicle menstrual al llarg de la vida".

A més, amb aquesta mesura també es vol contribuir a la justícia climàtica amb productes reutilitzables i més sostenibles, ja que a Catalunya es produeixen anualment 9.000 tones de compreses i tampons d'un sol ús.



El Col·legis Farmacèutics de Catalunya destaca que per "capil·laritat i confiança de la ciutadania", les farmàcies són el millor espai per desenvolupar la iniciativa. Més enllà de la dispensació dels productes, també s'encarregaran d'oferir assessorament personalitzat en el moment de recollida.