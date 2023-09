Les farmàcies distribuiran gratuïtament copes menstruals, calces i compreses reutilitzables

Les farmàcies catalanes començaran a repartir productes menstruals de manera gratuïta a partir del primer trimestre de l'any que ve. Se'n beneficiaran unes 2,5 milions de dones, que podran adquirir copes menstruals, calces i compreses reutilitzables. Es tracta d'una mesura contra la pobresa menstrual pionera al món i forma part del Pla Integral d'Equitat Menstrual que ha impulsat el Departament d'Igualtat i Feminismes. El pla es va anunciar el passat 7 de març, en el marc de la jornada del 8-M.

Així doncs, Catalunya es converteix en el primer país que reparteix gratuïtament productes menstruals reutilitzables. "En un context internacional de retrocés dels drets sexuals i reproductius, el Govern no només els defensa sinó que redobla l'aposta introduint-ne de nous com el dret a l'equitat menstrual", ha dit la consellera Tània Verge.

Les encarregades de repartir aquests productes arreu del territori seran les farmàcies, que també oferiran informació i assessorament personalitzat. El Departament d'Igualtat i Feminismes i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) han signat aquest dijous un conveni de col·laboració.

El president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, ha assegurat que "assumeixen el compromís d'ajudar a garantir l'exercici dels drets sexuals i facilitar l'accés universal de productes menstruals sostenibles i reutilitzables".

Un codi QR

Els productes disponibles a les farmàcies seran copes menstruals, calces i compreses de tela. Cadascú podrà escollir un dels tres productes en funció del que millor s'adapti a les seves necessitats. Per recollir el producte caldrà presentar un codi QR que es trobarà a l'aplicació La Meva Salut.

La mesura va en la línia de la que ja està vigent als instituts, on es reparteixen productes menstruals a l'alumnat de 3r d'ESO. A més, també s'introduiran descomptes per a la compra de productes menstruals sostenibles i reutilitzables. Per facilitar l'ús de la copa menstrual, s'adaptaran i senyalitzaran els lavabos en els equipaments i espais de treball públics, inclosos els centres educatius.