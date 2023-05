Els regants del Delta de l'Ebre podran culminar el cicle de l'arròs sense restriccions

La Comissió de Desembassament de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) mantindrà la meitat de la dotació d'aigua fins a finals del mes de juliol. Ho ha comunicat aquest divendres a les comunitats de regants del delta de l'Ebre, que han celebrat la decisió, davant la possibilitat que s'endurissin encara més les restriccions per la sequera.

Els regants veuen així encara possible culminar el cicle productiu de l'arròs sense noves restriccions fins a mitjan agost, tot i l'escassetat d'aigua actual. El gran objectiu dels regants és completar aquest cicle productiu i salvar la inversió inicial que han hagut de fer els pagesos. Avui dia entra un cabal de 26 metres cúbics a l'embassament de Mequinesa i en surten 120, que serveixen per satisfer les concessions dels diferents usuaris, així com el cabal ambiental del tram final.

I és que el panorama continua sent "complicat i dificultós", segons el president de la Comunitat de Regants de la Dreta, Manel Ferré. Ho es sobretot per la continuïtat d'escasses aportacions, sumada al ritme d'aigua que s'allibera dels pantans per als usuaris i el cabal ambiental.



La intenció és així mantenir les restriccions actuals fins a final d'agost, amb la meitat del cabal habitual: 25 metres cúbics en total per segon per a les dues entitats de l'Esquerra i la Dreta). Això no obstant, els representants dels regants han indicat que es faran reunions mensuals de seguiment per valorar l'evolució de les reserves i dels cabals. "Amb els càlculs que tenim, el 50% de reducció fins a finals de juliol es pot mantenir, tot i que ens hem compromès a tenir un contacte continu per valorar la situació a cada moment. De moment, no es precís fer cap canvi més a les comunitats", ha remarcat Ferré.

El responsable reconeix que ara queda pendent la negociació per la possible aportació dels 20 metres cúbics per segon de canal ambiental. La Generalitat interpreta que l'haurien de transportar els canals de regadiu per mantenir les funcions ambientals del Delta. El debat no s'ha abordat aquest directe, però serà objecte de negociacions entre administracions.

El president de la Comunitat de Regants de l'Esquerra, Javier Casanova, ha valorat el compromís dels diversos usuaris del pantà de Mequinensa per mantenir l'actual dotació del 50% d'aigua i la possibilitat de poder mantenir-la el màxim temps possible al llarg de l'estiu: "Si la disminució de la concessió més enllà del 50% es produeix passat el 15 d'agost, podem arribar a salvar força la collita".

Concentracions dels pagesos

La decisió arriba dies després que dimarts desenes de tractors arribats de Lleida i les Terres de l'Ebre es concentressin davant de la CHE per demanar ajudes urgents per la sequera. El sector també va denunciar que el paquet de mesures que anunciat la setmana passada el ministeri era "insuficient".

Unió de Pagesos valora en 270 milions d'euros les pèrdues que tindria el sector pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues, per la qual cosa considera completament insuficient l'ajuda de 270 milions d'euros per tot Espanya. La CHE ja va assegurar que treballava per garantir els abastaments i per minimitzar les pèrdues i els danys econòmics siguin menors.