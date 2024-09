Els salari mitjà anual de Catalunya va augmentar un 2,19% el 2022, fins a gairebé 28.775 euros

El salari mitjà anual dels treballadors catalans es va incrementar un 2,19% el 2022 en comparació amb el 2021, fins a 28.774,55 euros, segons l'Enquesta d'Estructura Salarial de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), publicada aquest dilluns. Es tracta del valor més elevat de la sèrie, que recull dades des de 2008, i es manté per segon any consecutiu per sobre dels 28.000 euros (el 2021 va ser 28.145,02).

Per sexes, les dones van rebre 6.219,39 euros menys de retribució que els homes, 25.659,03 davant 31.878,42, de mitjana. Tot i que és la quarta distància més curta de la sèrie històrica, la bretxa salarial es manté de manera significativa. Amb tot, el salari mitjà d'elles va augmentar un 2,51% si es compara amb el 2021, mentre que el d'ells un 2,1%, és a dir, va créixer menys.

Per contractes, un treballador amb un d'indefinit va rebre 29.151,14 euros, un 1,15% menys que el 2021, mentre que amb un de temporal el salari mitjà es va disparar gairebé un 20%, passant de 20.647,97 a 25.613,95. Per sexes, les dones van guanyar més que els homes amb contractes temporals el 2022, 25.746,16 davant 25.443,36. En canvi, amb l'altra modalitat, la diferència s'enfilava a gairebé 7.000 euros (25.647,13 davant 32.536,65).

El sector de la indústria va registrar sous per sobre de la mitjana catalana, situant-se en 32.623.78 euros. D'altra banda, a la construcció van ser de 28.234,77 i als serveis de 28.013,89 euros.

Catalunya va ser la quarta comunitat autònoma amb el salari mitjà més alt de l'Estat i la cinquena que va estar per sobre de la mitjana, que va ser de 26.948,87 euros. El País Basc va registrar el més elevat de l'Estat amb 32.313,73 euros, i juntament amb Madrid (31.230,73) va ser l'única comunitat que va superar els 30.000.