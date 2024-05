Els sindicats demanen reduir la jornada laboral i millors salaris en un 1 de maig marcat pel 12-M

"Per la plena ocupació, menys jornada laboral i millors salaris": aquest és el lema que han defensat aquest dimecres els milers de persones que s'han manifestat amb motiu l'1 de maig pel centre de Barcelona. La marxa ha estat convocada per CCOO i UGT a Catalunya, que reivindiquen continuar amb les reformes progressistes per assolir "la plena ocupació", i ha arribat marcada especialment per la campanya de les eleccions al Parlament del 12 de maig. Per la seva part, la CGT també s'ha manifestat receptant "anarcosindicalisme" contra la precarietat laboral i denunciant la pujada de preus en serveis bàsics

La marxa de CCOO i UGT ha comptat amb 5.000 manifestants segons la Guàrdia Urbana i 10.000 segons els sindicats. S'hi han escoltat crits i càntics, i s'han vist pancartes i cartells contra la precarietat laboral i a favor de la lluita obrera i de Palestina. Els manifestants han sortit de la plaça Urquinaona i han baixat per la Via Laietana fins a la plaça Antoni Maura, just davant de la seu de la patronal Foment del Treball, escurçant el tradicional recorregut a causa de les obres d'aquesta avinguda.



Els sindicats han demanat aprofitar els comicis catalans per assolir un Govern d'esquerres a la Generalitat que pugui governar "amb solvència" i garanteixi la continuïtat de les mesures progressistes. En declaracions prèvies a la marxa, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha instat els partits progressistes a "no malbaratat l'oportunitat" d'un executiu progressista després del 12-M.

El líder sindical ha reivindicat una majoria parlamentària que "doni estabilitat a les reformes progressistes": assegura que els treballadors volen "garantir que a Catalunya governen de nou les esquerres amb solvència". A la manifestació s'hi han deixat veure polítics com el president i candidat d'ERC Pere Aragonès, el candidat socialista Salvador Illa, la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, o l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres.



Des de l'escenari al final del recorregut, els líders sindicals han fet una crida als treballadors catalans a votar formacions d'esquerres, tant a les eleccions catalanes com europees. També a fer un cordó sanitari a l'extrema dreta, tant europea, com espanyola i catalana. "Allà on governa, com a Ripoll, es viu pitjor que abans", ha dit Ros.



En declaracions als mitjans, Illa ha promès "cogovernança" amb els agents socials si arriba a la presidència de la Generalitat, amb la voluntat de "millorar el finançament català" i "l'eficàcia dels serveis públics". Per la seva part, Albiach ha reivindicat que gràcies a la reforma laboral hi ha "persones que no tenien feina i ara en tenen" i altres que tenien "un contracte temporal i ara tenen una feina estable".



Ja en clau social i laboral, abans de la marxa Pacheco ha remarcat que la plena ocupació "és a tocar" i ha exigit mesures per reduir la jornada laboral i garantir el dret a l'habitatge per a tothom. Per la seva banda, el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha apostat per avançar cap a una reducció de la jornada laboral, amb l'assoliment de les 37,5 hores com a primer pas.

Pel sindicat, aquest jornada no és la fi sinó un pas: ha situat en l'horitzó una segona fita, com és arribar a la jornada de 32 hores i, posteriorment, la setmana laboral de quatre dies. Per Ros, l'altra gran lluita és la d'apujar salaris i millorar les condicions laborals: "Hem de treballar millor, menys i cobrar més", ha resumit.

CGT i USOC també es mobilitzen

A banda de la mobilització de CCOO i UGT, prop d'un miler de persones també s'han manifestat també en la protesta convocada per la CGT Catalunya sota el lema "Contra la precarietat laboral, anarcosindicalisme". La CGT denuncia que la pujada de preus en serveis bàsics com l'habitatge, l'energia o l'alimentació aboquen la ciutadania a "la pobresa i la indigència". "Actualment tenir una feina no garanteix tenir mitjans econòmics per viure", lamenta el secretari de comunicació, Pedro Ortiz.

La Unió Sindical Obrera (USOC) també s'ha mobilitzat aquest 1 de maig: en el seu cas, exigeix una "ocupació sense lletra petita". "Reclamem polítiques eficaces", ha dit la secretaria general Maria Recuero, que creu que ara s'augmenta l'ocupació "amb petits salaris, petites jornades i petits drets laborals". "No hi ha respecte per a les persones", ha lamentat, tot reclamant que no hi hagi "treballadors pobres".



Més enllà de Barcelona, mig miler de persones s'han manifestat a Girona en la mobilització convocada per CCOO i UGT, amb proclames similars a les d'aquests principals sindicats a la resta del país. A les comarques gironines, han posat l'èmfasi en la necessitat de canviar el model turístic i acabar amb la "precarietat" del sector.



A Tarragona han estat unes 400 persones que convocades pels sindicats majoritaris s'han manifestat pel centre de la ciutat. Els responsables sindicals han defensat els resultats de l'última reforma laboral, i consideren que els objectius que plantegen són assolibles a partir de la inversió en serveis pública com l'atenció a la gent gran i les cures.