Javier, una de las 200 personas sin hogar abandonadas por el Ayuntamiento de Almeida: "Nos están echando de Madrid"

"Una toma de contacto con la realidad más dura". Así define Javier Ortiz, de 63 años, los ocho meses que estuvo durmiendo en la calle. Desde 1999, cuando le desahuciaron del piso alquilado en el que vivía, ha dormido en distintos hostales hasta verse obligado a acampar en 2019 en el Paseo del Prado de Madrid. "No tenía ningún sitio donde dormir y estaba pasándolo mal", cuenta a Público con profunda tristeza. Javier es una de las 200 personas sin hogar a las que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid denegó cualquier tipo de ayuda cuando más lo necesitaba.

En la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado por el movimiento Nadie Sin Hogar −a la que ha tenido acceso Público−, informan de que el 24 de abril de 2019, Javier fue trasladado en ambulancia al hospital por complicaciones de salud debido a su exposición a la intemperie y las lluvias que sucedieron los días en los que estuvo acampando en la calle. El portavoz del movimiento, Miguel Carrera, declara a Público: "Se le denegó cualquier opción de acogida para que pudiese llevar a cabo la convalecencia que se le prescribía, aun con conocimiento de que Javier carecía de domicilio donde llevar a cabo dicha prescripción".

La acampada de la que formó parte Javier, comenzó el 16 de abril de 2019. El motivo de la movilización fue reclamar protección y ayuda al Ayuntamiento de Madrid. Por ese entonces, José Luis Martínez Almeida llevaba pocos meses en la alcaldía. Sin embargo, se encargó de avisar a la Policía Municipal para desalojar la protesta, según informan desde Nadie Sin Hogar. La respuesta de Almeida fue que "la ocupación de espacios públicos no es forma de dialogar".

"Dormía a la intemperie, debajo de un puente o en butacas dentro de una parroquia", cuenta Javier. Durante su estancia en estos lugares se enfrentó a imágenes desoladoras. "Vi cómo un chico de 27 años se suicidó. Estaba desesperado. Hay mucha gente desesperada", dice. Poco antes de ser desahuciado, los padres de Javier murieron. Desde entonces, tuvo que continuar su vida cargado con un profundo dolor.

Javier cuenta a este medio que la música se ha convertido en su salvavidas y en su refugio. Cada día, dedica horas a estudiar las estrellas fugaces, su hobby favorito. Lleva más de 20 años sin poder trabajar porque tiene una discapacidad del 60%, aunque reconoce que está desactualizada y que, actualmente, el porcentaje sería mucho mayor. Durante el tiempo que vivió en la calle, su salud física y mental empeoró. "Llevo un marcapasos, una sonda, tengo problemas prostáticos y hernias discales. También me dieron la discapacidad por enfermedad mental provocada por un desahucio", cuenta.

Actualmente, Javier vive en Murcia y comparte un piso de alquiler con su amiga Damiana, que le ha acogido −pese a que también se encuentra en una mala situación económica−. El abandono por parte de las administraciones fue uno de los motivos que le obligó a renunciar a quedarse en Madrid, la ciudad que le vio nacer y donde tantos recuerdos tiene con sus padres.

"Me decían que los albergues estaban colapsados"

Una de las opciones que barajó Javier antes de marcharse de la capital fue solicitar plaza en un albergue, sin embargo, no lo consiguió porque las administración le respondían que estaban colapsados. Pese a las declaraciones a Público de fuentes del Ayuntamiento de Madrid, donde aseguran que los centros y programas que conforman la Red municipal de Atención a Personas Sin Hogar tienen una ocupación del 100%, el portavoz de Nadie Sin Hogar insiste en que "se nos está mintiendo sobre la disponibilidad y la asistencia de plazas para estas personas".

No obstante, la plataforma STOP Desahucios se puso en contacto el mes pasado con este medio para desvelar la realidad detrás de los albergues para personas desahuciadas: "Maltratan a las personas y son lugares donde se vive muy mal". "Tenemos denuncias del centro de acogida de San Roque y Valdelatas porque maltratan a la gente. Si no cumples con las imposiciones que te hacen, por ejemplo, limpiar los baños, te castigan durmiendo en la calle durante días, te quitan el abono de transporte que te subvencionan o no te dejan acceder al ordenador con el que puedes buscar empleo", informa José María Torralbo, portavoz de la organización.

La especulación inmobiliaria pone en peligro Madrid

Javier paga 300 euros al mes por el piso de alquiler en Murcia. Los gastos los comparte con su compañera, por lo que salen adelante pagando 150 euros mensuales. "Los alquileres en Madrid son tan altos que la única opción es quedarse sin comer", lamenta. Además, Javier señala una agravante: "Para hacer el contrato tienes que pagar tres meses, con lo cual no se te pone en 500 euros al mes, sino en 1.000 euros para poder acceder a una vivienda alquilada".

El Sindicato de Inquilinas de Madrid declara que cerca de 21.500 personas están en riesgo de desahucio en la capital

La especulación inmobiliaria pone en peligro más de 1.000 edificios en Madrid. El Sindicato de Inquilinas de Madrid declara que cerca de 21.500 personas están en riesgo de desahucio y expulsión de la capital. "Fondos buitre de todo tipo acechan edificios de propiedad vertical de cierta antigüedad para convertirlos en pisos turísticos, de lujo o fraudes, como el alquiler de temporada, desahuciando a las inquilinas", manifiestan.

Un estudio que cruza los sueldos medios de las ofertas de empleo de Infojobs y los precios medios del alquiler de Fotocasa, confirma que Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas en las que más sueldo bruto se destina al pago de una vivienda en alquiler.

Según los últimos datos del INE, en España viven 28.552 personas sin hogar. "La cifra de personas que viven en la calle no se reduce porque no hay equiparación de salarios y gastos", opina Javier. Según el afectado, la subida de los alquileres en Madrid "es una forma sutil de que haya pobreza y de que se mueran las personas de hambre".

"Vivir en Madrid se está volviendo insoportable"

"¿Se tienen que morir los viejos para que haya más dinero en la comunidad?", se pregunta Javier. Hace un llamamiento a Ayuso y a Almeida: "Estudien las necesidades que tiene la población porque hay mucha gente que ya no recurre a ellos por miedo a las represalias o a que les nieguen las ayudas".



"Solo tienes que darte un paseo por Gran Vía, Hortaleza u Ópera y vas a encontrar gente durmiendo en cualquier lado", denuncia. Javier insiste en que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento "no deben consentir esto". El afectado asegura que las administraciones "nos están dando de lado y pasan de nosotros". "Quieren cubrir sus apariencias de que miran por nosotros, cuando es mentira. Mucho prometen, pero luego se olvidan".

Pese a todo lo que ha vivido en la capital, Javier reconoce que la ciudad "ahora está peor". "Madrid se está volviendo insoportable. Nos están echando", lamenta. Reconoce con voz entrecortada que "la sociedad no te ve igual si no tienes casa".