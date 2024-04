El Grup Freixenet presenta un ERTO que afectaria 615 treballadors per la sequera

El Grup Freixenet va anunciar dilluns que presentarà un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per força major com a conseqüència de la sequera que afectaria fins a 615 treballadors de les companyies Freixenet i Segura Viudas. El sindicat CCOO de Catalunya ha exigit a la direcció de l'empresa de Sant Sadurní d'Anoia que el retiri i que negociï "les mesures oportunes per afrontar la situació actual del sector"

L'ERTO es començaria a aplicar a partir del mes de maig, tot i que la intensitat variarà en funció del període de l'any i de l'evolució de la mateixa sequera, segons puntualitza la companyia en un comunicat. El sindicat ha reclamat a l'empresa que s'assegui de "manera immediata" a negociar amb els representants dels treballadors amb l'objectiu de conservar l'ocupació.

"És crucial ajustar el reglament del cava i dotar-lo de la flexibilitat que tenen altres denominacios d'origen"

El sindicat ha deixat clar que "fa mesos" que denuncien la situació que pateix el sector del cava per la situació de sequera i que està afectant "greument els cultius de la vinya" des de ja fa anys, i per això emplaça el Consell Regulador del Cava a treballar amb els agents del sector per buscar les "solucions necessàries i flexibilitzar el marc normatiu per a l'elaboració del cava".

"Davant d'aquest escenari, és crucial ajustar el reglament d'elaboració del cava i dotar-lo de la flexibilitat que tenen altres denominacions d'origen del país i d'àmbit internacional per pal·liar aquesta greu situació", argumenta el sindicat en el comunicat.

CCOO considera que seria "fonamental" per garantir el futur del sector i l'ocupació dels treballadors i que caldria aplicar-se en "situacions excepcionals com l'actual" per no perjudicar cap dels actors vinculats en el procés productiu i alhora es mantingui la qualitat del producte, afegeix.

1.230 milions de facturació, un 4% més que el 2022

El Grup Freixenet va donar a conèixer la setmana passada els resultats financers del 2023 i va xifrar la facturació en 1.230 milions, un increment del 4,1% respecte l'exercici anterior. La firma vinícola va destacar un creixement del 6% en el cas d'escumosos -segment on la companyia és líder internacional- i un augment de l'11% en begudes espirituoses. Per contra, els vins tranquils han caigut un 8%.