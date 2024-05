Muere a los 52 años la artista y poeta Roberta Marrero 

La artista, poeta e ilustradora, Roberta Marrero, autora de los poemas como Derecho a cita −recientemente publicado− o Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis, ha muerto este viernes a los 52 años. Así lo han comunicado desde el sello editorial independiente Contintametienes a través de sus redes sociales: "Sin palabras pero con la necesidad de contaros, desde nuestro máximo respeto y amor, y sobre todo, desde nuestro dolor, que hoy, 17 de mayo de 2024, Roberta Marrero ha decidido marcharse".

Nacida en las Palmas de Gran Canaria el 2 de marzo de 1972, Roberta Marrero ha sido muy conocida por sus impresionantes collages, donde mezcla arte pop, imaginería religiosa, estrellas de Hollywood o su propia biografía. Fue autora de obras como Dictadores, El bebé verde o We can be heroes.

Acababa de publicar su segundo poemario Derecho a cita donde arroja al lector al centro del deseo. En palabras de Inés Plasencia, autora del epílogo: "¿Te imaginas una habitación con Pizarnik, Lemebel, Santa Teresa de Jesús, Marrero, Crisp, Sexton…Todas en sofás de terciopelo escuchando a Lana del Rey. […] He aquí un cadáver que no será cenizas; he aquí los cuerpos de la fiesta más rabiosa del mundo. La hermana de Nan Goldin. He aquí la esclava de cualquier señor".

En sus trabajos como ilustradora, Marrero combina y descontextualiza imágenes populares, creando nuevos significados a través de la técnica de la apropiación artística. En su primer libro publicado, Dictadores transforma diversas fotografías de iconos del totalitarismo integrándolas con imágenes del mundo pop, influenciada por Andy Warhol. Así, presentó a Mao Zedong rodeado de personajes cuyas caras están cubiertas con la cabeza de Hello Kitty o mostró un retrato de Francisco Franco maquillado con un rayo en la cara, similar al estilo de David Bowie en la portada de "Aladdin Sane".

En una de sus ultimas entrevistas decía que estaba en un momento de parón creativo: "A finales de 2023 tomé una serie de decisiones, del tipo: quitar el WhatsApp, dejar de beber alcohol, bajar el consumo de tranquilizantes…". Sobre su último poemario comentó: "Esta historia de amor, deseo o encoñamiento, que cruza el libro es la primera relación con una persona abusadora que tuve después de la terapia".

Su amigo y editor, Víctor Mora, ha comunicado a través de su perfil de X (antes Twitter) el fallecimiento de la artista. Mora cuenta que la artista ha dejado escrito "I love you all" (os amo a todos). Sus seguidores también han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales.