El PP asume que la victoria del PSC en las catalanas fortalece a Sánchez y amenaza su resultado en las europeas

El Partido Popular temía dos cosas en las elecciones catalanas del pasado domingo: no adelantar a Vox y que la victoria del PSC fuese tan contundente como para cambiarles el paso a nivel nacional. El primer escenario no solo no se ha cumplido sino que los populares han crecido más de lo esperado y se han puesto cuatro escaños por delante de la extrema derecha; pero el segundo, sí.

Por eso, en el PP han comenzado a templar las expectativas. Desde Génova, preguntados por este periódico, ya no quieren ponerse como meta ni una "victoria amplia" sobre el PSOE —como sí señalaban en el arranque del tras las elecciones gallegas— ni cualquier otro objetivo que les ponga en aprietos si no lo cumplen. En privado, los de Alberto Núñez Feijóo reconocen que Catalunya le ha dado un "balón de oxígeno" a Pedro Sánchez de cara a los comicios del 9 de junio.



Salvador Illa ha llevado al PSC a los 42 escaños, siete más que el segundo, que es Junts, y el independentismo no suma mayoría en el Parlament. Los socialistas lo han celebrado como una victoria histórica y como un respaldo a sus políticas de normalización con los protagonistas del procés. Fuentes del PP, siempre en privado, también hacen reflexiones que se aproximan en las que señalan que Sánchez "ha fagocitado" a una parte del independentismo —en referencia a ERC— y que los catalanes "han premiado el constitucionalismo".



En otras palabras, muy medidas, reconocen que la sociedad catalana acompaña la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez y que también de eso se han beneficiado ellos. Sobre esto, un alto cargo de Vox aseguraba hace meses en los pasillos del Congreso que "el PP es un gran ganador de todo esto y quiere la amnistía porque sabe que le valdrá en unos años para pactar con Junts".



Avivar el ‘procés’ desde Madrid

Paradójicamente, la amnistía no ha sido ni un tema central ni accesorio de la campaña del PP en Catalunya. Pasaron de puntillas sobre él y han vuelto a la carga tras las elecciones, arengando a "todos los españoles" a movilizarse el próximo domingo 26 contra Sánchez por: la medida de gracia a los independentistas o el "ataque a la prensa libre y a los jueces".



Y para que todo vaya según los planes previstos de Génova, necesitan avivar el cabreo con el presidente del Gobierno a cuenta de sus cesiones a ERC y Junts. Así, Feijóo no quiere dejar apagarse el procés en las urnas catalanas. "El procés no ha muerto porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en La Moncloa", sentenció este martes ante toda su Ejecutiva.

"Los catalanes han trasladado un mensaje y es: el proceso se acabó", analizaba minutos antes Alejandro Fernández, presidente del PP catalán. Lo mismo opinaba Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, y otros barones del partido. Pero, tras escuchar a Feijóo, un argumentario común se ha impuesto en la formación conservadora: los catalanes han votado acabar con el procés, pero Sánchez lo mantiene vivo con sus pactos de Gobierno.



Barones del PP, en conversación con Público, coinciden en que hay que "dejar de hablar de las elecciones catalanas, el procés y los pactos". Subrayan que una vez "se ha visto" que no son una pieza clave para la gobernabilidad, hay que "escapar" de ese debate.



Un "timing" a favor de Sánchez

Lo cierto es que no son pocos los dirigentes populares que ven cómo desde las elecciones gallegas —en las que sufrieron más de lo esperado en campaña, pero que terminaron con la revalidación de la mayoría absoluta—, el "timing" ha favorecido a Sánchez. Como contó Público, cuando Pere Aragonés anunció el adelanto electoral en Catalunya voces del PP alertaban que la celebración de vascas y catalanas seguidas y antes de las europeas no les favorecía. Son sus territorios más débiles y les alarmaba que se vieran las costuras de un PP que tropieza con sendas nacionalidades históricas.

Aunque se muestran satisfechos con los resultados obtenidos en ambas, no esconden que al PSOE le ha ido bien y que el presidente del Gobierno ha salido reforzado electoralmente de ambas. Esto, sumado al golpe de efecto que creen que ha conseguido con su carta a la ciudadanía, le coloca en mejor posición, dicen, que en el mes de marzo. "Está dónde quiere", remacha un presidente autonómico del PP.