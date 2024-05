Estrella Galán (Sumar): "Europa tiene la fuerza suficiente como para ser el faro de paz de este planeta convulso"

¿Qué sucedió con el carguero Borkum? Ustedes y otros partidos y sindicatos hablan de que llevaba armas a Israel, pero la parte socialista del Gobierno lo negó y siempre dijo que se dirigía a República Checa; incluso mostraron un documento. Ustedes denunciaron este asunto ante la Fiscalía.

Sin lugar a dudas lo que no podemos consentir es que un carguero lleno de armas, con un destino final que no sabemos cuál va a ser, pase por nuestros puertos. Precisamente, por eso hemos pedido la intervención de Fiscalía para determinar con claridad absoluta hacia dónde van esas armas y, si fuese necesario, intervenirlas, según está establecido en la normativa internacional. Las muertes en Palestina son insoportables, ya casi 35.000, de las cuales un tercio son niñas y niños, y hacernos cómplices de este genocidio que es intolerable creo que no es de recibo para una democracia con un Estado de derecho como es el español.

¿Está haciendo el Gobierno de España lo suficiente para detener el genocidio en Palestina? Parece que la próxima semana se sabrá cuándo se va a reconocer el Estado palestino. ¿Basta con esta medida?

El reconocimiento es un primer paso y sabéis que Sumar ha empujado de forma determinante para que se pase de las palabras a los hechos. Pero no es suficiente, hay muchos otros pasos que dar. En primer lugar, suspender cualquier acuerdo que pueda haber en relación con Israel, no solo a nivel español, sino también a nivel europeo. Y, además, hay que hacer un embargo de armas inmediato, un embargo de las armas que están generando todos esos asesinatos de los que acabamos de hablar. Hay muchas otras cuestiones; creemos que hay que apoyar de la mejor manera a la Corte Internacional, que ya ha determinado que hay crímenes de guerra en la actuación de Netanyahu, y desde Sumar vamos a trabajar precisamente en esa dirección.

¿Y cuál tiene que ser el papel de la Unión Europea y de Europa en este en este asunto?

Europa tiene que ponerse a la cabeza de esa demanda, tiene que ponerse a la cabeza de liderar el reconocimiento del Estado de Palestina frente a otros continentes y otros países que, desde luego, están mirando hacia otro lado. Nos preocupa enormemente el rol que juega Estados Unidos, y Europa tiene la fuerza suficiente como para ser el faro de paz en este planeta que cada vez está más convulso y en una situación más complicada y preocupante.

¿Por qué ha decidido justo ahora dar el paso para para encabezar una lista, en este caso la de Sumar, a las elecciones europeas?

Cuando me llegó la propuesta, pensé que el Parlamento Europeo era un espacio para seguir luchando por los derechos humanos, por una Europa mejor, por una Europa más social y democrática, y mi trayectoria procede de la sociedad civil, del trabajo del activismo. Por esto, me daba la oportunidad de trasladar esa experiencia, esa visión fresca de la sociedad civil, en un espacio que a veces está muy politizado y que se aleja mucho de las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Por qué este momento? Pues, tal vez, porque es el momento más complicado de la historia en el último siglo. Porque hay que plantar cara al avance de la ultraderecha y porque, desde luego, no podemos perder en avances, en democracia y en derechos.

Mi candidatura, mi trabajo en Europa, mi visión va a ser la de ensanchar las libertades y tratar de generar el mismo rol o jugar el mismo rol que Sumar está jugando en el Gobierno de coalición aquí en España. Porque Sumar es quien impulsa las políticas sociales, porque es Sumar quien está bombeando la fuerza de los derechos y creemos que Sumar, con mi candidatura y desde mi experiencia, también puede trasladar ese empuje en el Parlamento Europeo.



¿Cuál es el eje fundamental de la propuesta de Sumar en estos comicios? ¿Qué la distingue de otras, como la de Podemos o la del PSOE?

En estos momentos estamos con dos visiones o dos posibilidades de desarrollo en Europa. Una, que tiene que ver con los retrocesos y con la austeridad, ya la vivimos en el 2008 y vimos el sufrimiento que generó a muchas personas en nuestro país y en el resto de Europa. Y hay otra opción, representada por la Europa de las libertades y los derechos. Mientras tanto, hay algo que está atravesando las políticas a todos los niveles, tanto estatales como europeas, que es el avance de la ultraderecha. Nosotros vemos cómo la socialdemocracia en muchos aspectos está acercándose o está cediendo a cuestiones que las posiciones más radicales plantean.

Le voy a hablar mismamente del pacto de migraciones, un pacto que vulnera derechos, un pacto que retrocede en materia de solidaridad y que el PSOE ha celebrado como el mejor pacto posible. Nosotros, desde luego, consideramos que no se puede ceder. Primero, porque no queremos quedarnos con la conformidad de estar manteniendo lo que existe, queremos avanzar, queremos generar una Europa de progreso y queremos, de alguna manera, aportar lo que Sumar está aportando en el Estado español.



La cabeza de lista de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, durante un momento de su entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

Habla del pacto migratorio; la ultraderecha no gobierna de facto en la UE, pero medidas como este pacto llevan su sello; además, han logrado abanderar las protestas de los agricultores europeos y encauzarlas contra la agenda 2030. ¿Ha conquistado la ultraderecha la batalla ideológica en Europa?

Confío en que no. Creo que está abriendo espacios, pero, sin lugar a dudas, o les plantamos cara y avanzamos sin miedo, o desde luego pueden conquistar muchos terrenos que fueron ganados por generaciones anteriores con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con muchas luchas, y ahí es donde no podemos ceder. Y ahí es donde vemos que la socialdemocracia está cediendo, que el PP está rendido, que hay una cierta cesión de espacios, y Sumar y todos los partidos que representan a Sumar en nuestra candidatura vamos a hacerle frente, no vamos a permitir su avance y vamos a seguir avanzando en derechos. Creemos que esta es una de las mayores preocupaciones de esta etapa que no va a ser fácil.

La negociación de la lista de las europeas de Sumar ha sido tensa y ha abierto algunos frentes en el espacio, aunque finalmente ha habido un acuerdo en la lista y hubo siempre un acuerdo en el programa. ¿Es este un buen precedente para ilusionar a un electorado progresista que será fundamental para parar el avance de la ultraderecha?

Cualquier acuerdo tiene grandes dificultades, no nos engañemos. Ahora estamos en el resultado, y el resultado es excelente. Yo siento que voy en una lista de personas muy potentes, con unos perfiles muy complementarios. La nuestra es una lista ganadora, una lista que va a avanzar, que plantea retos y que plantea a este panorama una oportunidad y una esperanza. Una vez pasadas estas dificultades que conlleva cualquier negociación, ahora hay que avanzar en el programa y desde el principio las ideas están alineadas absolutamente. Ahora, con mis compañeros y compañeras de lista, lo que vamos es a la conquista de esa Europa de derechos.

La participación en las europeas no suele ser muy alta. ¿Qué se juegan España y Europa en estos comicios? ¿Cuál sería la afectación directa si triunfa la reacción?

Nos jugamos mucho, de verdad. Yo creo que nos jugamos ir hacia una Europa de retroceso, de austeridad, de recortes, de limitación de las libertades, de una vuelta atrás, de retroceder 40 años al pasado; frente a una Europa de progreso, de derechos, de libertades, una Europa que sea un marco donde los valores estén sobre la mesa, no los intereses, donde los poderosos no tengan el gran espacio de poder, sino que haya una justicia social que permita no avanzar en desigualdades. Lo que nos jugamos el nueve de junio es muchísimo.

¿Qué debe hacer Europa con la guerra de Ucrania y con su relación respecto a la OTAN y a Estados Unidos? La situación actual es la de un consenso generalizado de las administraciones para elevar el gasto militar.

Europa debe avanzar en cierta autonomía, en cierta autonomía belicista. En primer lugar, porque la OTAN tiene un marco mucho más amplio que va más allá de los intereses de la propia Europa, y nosotros creemos que tenemos que alinearnos mucho más con Naciones Unidas y ver cómo avanzar en ciertas propuestas que ya hay sobre la mesa, que no van hacia un incremento belicista y armamentístico, sino a gestiones de diplomacia que generen encuentros de paz. Sin lugar a dudas, nuestra propuesta es esa, avanzar hacia la paz a través de más negociaciones, más diplomacia y acabar ya con este incremento de guerras que están en nuestros entornos y en las fronteras europeas.

Usted ha sido la directora general de CEAR en los últimos años. ¿Cree que, aparte de cuestiones como el último pacto migratorio, la sociedad europea y las familias europeas están interiorizando cada vez más la Europa fortaleza de las fronteras en detrimento de la Europa de la acogida?

Yo creo que hay, como tú bien dices, dos propuestas sobre la mesa en cuanto a política migratoria. Cuando estalló la guerra de Ucrania quiero recordar que se acogieron a siete millones de personas en poquísimo tiempo en la Unión Europea; los ciudadanos y las ciudadanas íbamos a las fronteras de Ucrania a recoger a las personas, se abrieron todas las casas de Europa y nada se rompió, nada se quebró, todo lo contrario. Los mensajes de odio, sin lugar a dudas, están sobre la mesa y hay muchas personas que sienten miedo, el miedo es legítimo, pero sienten miedo ante un fenómeno que para ellos, incluso, es desconocido. Creo que hay que hacer un trabajo de cambio de relato y en eso las autoridades tienen mucha responsabilidad.

Precisamente, el relato cuando estalló la guerra de Ucrania fue un relato en positivo. Nuestro presidente del Gobierno, igual que todos los presidentes de los estados europeos, salieron en todos los medios de comunicación con un relato claro de acogida y de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas refugiadas de Ucrania. Si ese relato se traslada al resto de fenómenos, de realidades y de personas que necesitan una protección, un lugar donde empezar una nueva vida, sin lugar a dudas, desmontamos la Europa de las fronteras, la Europa del miedo. Por tanto, tratemos de gestionar una Europa mucho más abierta, una Europa de cohesión, una Europa que genere encuentro y, seguramente, toda la ciudadanía europea vivirá en la naturaleza de lo que fue Europa, que era en la Europa de la solidaridad.



¿A qué grupo irá usted en el Parlamento europeo, a los verdes o a la izquierda europea?

Pues, en estos momentos, yo creo que es importante centrarme en la propia campaña, creo que ese debate requerirá una segunda pensada. Se ha generado mucha inquietud respecto a dónde voy a ir, pero nuestras candidaturas anteriores siempre han tenido candidatos en ambos partidos. Os aseguro que vamos a estar en ambos partidos.