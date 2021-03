Els síndics electorals de l’1-O diuen que no van actuar des del 8 de setembre i que no van publicar cap acord

Els exmembres de la Sindicatura Electoral de l’1-O han assegurat aquest dijous que l’organisme no va autoritzar la publicació de cap dels acords presos el 7 de setembre del 2017 ni van fer res més a partir d’aquell dia. A més, tampoc van validar un suposat manual d’instruccions per a les votacions ni nombrosos aspectes determinats a la llei del referèndum. En el judici per desobediència i usurpació de funcions, han explicat que immediatament després de rebre les notificacions del Tribunal Constitucional (TC) van renunciar als seus càrrecs, no remunerats.

La síndica electoral suplent Eva Labarta, secretària de la junta de govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona durant diversos anys, ha explicat que va rebre una trucada de Marc Marsal i altres persones per oferir-li el lloc. Ella viu al Congo, on dirigeix una entitat benèfica, i va arribar a Barcelona el 8 de setembre.

L’exlletrat major del Parlament Antoni Bayona ha explicat que el 6 i 7 de setembre van fer advertiments verbals i per escrit a la Mesa. Quan van rebre les notificacions del TC que suspenien les lleis de desconnexió ho van notificar a la Mesa, però no ho van notificar als membres de la Sindicatura Electoral perquè no estaven presents allà i tampoc tenien el mandat de fer-ho. Bayona ha dit que no sap si els síndics electorals es van reunir al Parlament, ja que" no els coneixia ni els va veure".



Més de 400 acadèmics reclamen la retirada dels càrrecs

Més de 400 acadèmics de l'àmbit de la política i el dret exigeixen en una carta a The Guardian la retirada dels càrrecs contra els síndics electorals pel seu paper en el referèndum de l'1-O. La carta publicada aquest dijous la firmen experts d'arreu del món com Noam Chomsky, Yanis Varoufakis, Alain-G Gagnon o Carles Boix, que afirmen que "és la primera vegada a la història de la Unió Europea" que s'amenacen experts amb penes de presó per "utilitzar la seva experiència per garantir que un referèndum se celebri de forma justa i imparcial". A més, asseguren que van actuar a petició del Parlament, que en aquells moments tenia un mandat vàlid per encarregar-los la feina.