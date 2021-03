L'independentisme en bloc mostra el seu suport als síndics de l'1-O a les portes del seu judici

Concentració de suport als cinc síndics electorals designats per a l'1-O a les portes de la Ciutat de la Justícia, que seuran al banquet dels acusats aquest dimarts i dimecres, tres anys i mig després de la celebració del referèndum. La Fiscalia els acusa de desobediència i usurpació de funcions públiques, el que equival a dos anys i nou mesos de presó. Al seu escrit, el Ministeri Públic afirma que els cinc membres de la Sindicatura Electoral van signar resolucions contràries al mandat del Tribunal Constitucional (TC), que havia suspès les lleis del referèndum necessàries per crear la mateixa Sindicatura. Els acusats són els acadèmics Marta Alsina, Marc Marsal, Jordi Matas, Josep Pagès i Tània Verge.

A l'acte de suport i han assistit el vicepresident en funcions de president Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent, l'expresident de la Generalitat Quim Torra, i membres del Govern com els consellers Meritxell Budó, Bernat Solé, Ramon Tremosa o Chakir el Homrani. També s'han vist els presos polítics Raül Romeva i Jordi Sànchez, la presidenciable de JxCat, Laura Borràs, i la de la CUP, Dolors Sabater, així com la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, i el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

L'independentisme en bloc ha lamentat la "repressió" de l'Estat i han afirmat que s'actua amb major contundència per l'augment del suport independentista el 14-F. ERC, Junts i la CUP han reivindicat la "valentia" per seguir endavant amb el procés d'autodeterminació. Òmnium i l'ANC han lamentat la "nova causa contra l'independentisme" i han afirmat que els tribunals internacionals anul·laran la causa contra els síndics. "És un nou judici polític. L'única solució és l'amnistia i que la ciutadania puguem exercir el dret a l'autodeterminació", ha dit Mauri. "És evident que aquest judici, com la resta, acabarà anul·lat en els tribunals internacionals", ha afegit Paluzie

Durant la concentració, Aragonès ha lamentat que la Fiscalia també s'hagi querellat contra Torrent i tres membres independentistes més de la Cambra per haver permès el debat i la votació de propostes sobre l'autodeterminació i la monarquia espanyola.