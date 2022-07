Els taxistes anuncien mobilitzacions contra les autoritats de la competència per afavorir les "males pràctiques" d’Uber

El sector del taxi ha anunciat aquest dilluns que convocarà mobilitzacions contra les autoritats de la competència per afavorir les "males pràctiques" d’Uber. Ho ha dit el portaveu d’Élite Taxi, Tito Álvarez, explicant que aquesta tarda acabaran de tancar els detalls en una reunió, després que ahir diumenge una investigació periodística internacional revelés que Uber va aprofitar les protestes dels taxistes per aparèixer com a víctimes de violència i acostar-se a líders polítics.

Álvarez ha apuntat que buscaran un forat "per emprendre accions legals" contra els responsables de la multinacional. "Fa molta ràbia veure que hagi sortit ara, ho estem denunciant durant anys i se’ns ha tractat de criminals", ha reblat.

El portaveu d'Élite Taxi ha assenyalat que els resultats de la investigació han confirmat que Uber fa servir "estratègies d’organització criminal i mafioses". De fet, ell mateix s’ha posat com a exemple, apuntant que ha patit diferents situacions que ara "entén d’on venien", com cartes anònimes, trucades de matinada, o altres tipus d’amenaces.

"Venen a Barcelona, provoquen al sector, aquest respon, i anys després els expedients sancionadors de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACC) van dirigits cap a nosaltres", ha criticat. De fet, ha carregat durament no només contra aquesta institució, sinó també contra la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), les quals sosté, han ajudat Uber a portar a terme "pràctiques anticompetitives".

Pel que fa als governants, ha valorat el paper dels càrrecs de la Generalitat, que s’han mantingut "al seu lloc" i no s’han deixat "comprar per l’empresa" ni tampoc per "les pressions". Un cas ben diferent al de la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a qui ha titllat de "la seva millor comercial" a Espanya amb 9.000 vehicles de transport amb conductors (VTC) fent de taxis.

Per tot plegat, el portaveu ha anunciat que aniran a reclamar "sense compassió", obrint la porta a emprendre accions de caràcter penal contra els responsables d’Uber. D’altra banda, Álvarez ha explicat que planificaran mobilitzacions de cara a aquesta mateixa setmana contra les autoritats de la competència.