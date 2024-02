Els treballadors de Danone de Parets es manifesten contra el tancament a Barcelona

Els treballadors de Danone han traslladat el "no al tancament" de la planta de Parets del Vallès (Vallès Oriental) fins a la seu central de la companyia, situada al carrer de Buenos Aires de Barcelona. Ho han fet aquest dilluns en una manifestació convocada per CCOO, USOC i UGT i que coincideix amb el primer mes de l'anunci de la fi de l'activitat de l'empresa.

La protesta ha sortit de l'estació de Sants i s'ha traslladat fins a les portes de la seu de la companyia. Allà s'hi han viscut alguns moments de tensió entre manifestants i els Mossos d'Esquadra. Els treballadors han llençat ous i iogurts contra la façana de l'edifici i hi han enganxat adhesius amb missatges contraris al tancament.

La protesta ha sortit de l'estació de Sants i pretén "reivindicar que la fàbrica no es tanqui" i mostrar que la plantilla "està unida" en aquest sentit, ha explicat el president del comitè d'empresa d'UGT, Jordi Barragán Garcia. Els sindicats calculen que unes 250 persones s'han sumat a la protesta pels carrers de la capital catalana.

157 llocs de treball en joc

El tancament de la planta de Parets, previst per a finals d'any o principis del 2025, suposaria la destrucció dels 157 llocs de treball que té la fàbrica, on es produeixen marques com Oikos, Vitalinea, Alpro i Activa. La multinacional francesa justifica la dràstica mesura perquè un 48% de l'útil industrial està en desús. L'auge de la marca blanca és un dels altres arguments que la firma esgrimeix per baixar la persiana a la planta vallesana.

Danone vol traslladar el 90 % de la producció a les instal·lacions de la planta d'Aldaia, al País Valencià i, l'altra 10 %, a una planta belga. La multinacional francesa, a més, ofereix recol·locar 40 dels treballadors afectats a la factoria valenciana, segons han explicat fonts sindicals. S'ofereixen compensacions pel trasllat, prejubilacions a partir dels 58 anys i indemnitzacions de 30 dies per any treballat amb un límit de 18 mensualitats. Una oferta que els sindicats rebutgen.