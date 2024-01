Danone anuncia el tancament de la seva planta a Parets del Vallès, amb 157 treballadors

Danone Espanya ha anunciat el tancament de la planta de Parets del Vallès (Vallès Oriental) després de 40 anys d'activitat, segons han confirmat fonts de l'empresa i sindicats, que s'hi oposen. La mesura suposaria la destrucció dels 157 llocs de treball que té la fàbrica, on es produeixen marques com Oikos, Vitalinea, Alpro i Activa.

La companyia ha anunciat la seva intenció de cessar l'activitat a la fàbrica en el marc d'un procés de "racionalització" de l'activitat i per "guanyar eficiència". Ara, ha dit, s'obre un procés de diàleg per parlar de les opcions per afavorir la reindustrialització de la planta.

El tancament suposaria la destrucció dels 157 llocs de treball

La marca francesa justifica la mesura "després d'un profund període de reflexió i anàlisi" i garanteix que entre les propostes d'acompanyament hi ha "el compromís de promoure la reindustrialització, amb el propòsit ferm de facilitar la continuïtat industrial a la zona i minimitzar l'impacte laboral".

Danone subratlla que l'Estat és "un mercat estratègic" i recalca que conserva el "compromís" perquè ho continuï sent i, en aquest sentit, assegura que seguirà la recollida de llet de Catalunya.

Els sindicats preveuen mobilitzacions

Els sindicats han avançat que preveuen mobilitzacions per aturar el tancament. Les organitzacions de treballadors han rebut la notícia aquest mateix divendres i estan reunits amb representants l'empresa per conèixer més detalls sobre tot plegat, segons han detallat fonts sindicals a l'ACN.

En un comunicat, CCOO ha rebutjat "rotundament" el tancament, ha instat la companyia a fer "marxa enrere" en les seves intencions i li ha demanat que s'assegui a negociar amb la representació de la plantilla un pla industrial que garanteixi la continuïtat de l'activitat i dels llocs de treball de la planta vallesana.

La planta va rebre 16 milions entre el 2020 i 2022

Fa gairebé un any i mig, Danone va celebrar el 40è aniversari de la fàbrica amb anuncis d'inversions per acabar la digitalització dels sistemes operatius. En concret, va assegurar que el 2023 acabaria d'invertir 6,7 milions en els mecanismes digitals i robòtics de la fàbrica. Entre el 2020 i el 2022 va rebre una inversió de 16 milions per consolidar dos circuits diferents de productes làctics i alternatives vegetals.



Danone ja va tancar una planta de Sevilla el 2013 per caiguda de la producció i fa un any va anunciar un procés de reindustrialització com el de Parets a la factoria de Salas, a Astúries. De fet, en l'últim cas, la multinacional làctia holandesa Royal A-ware va adquirir la planta de Salas.