Els treballadors de les residències geriàtriques acumulen una dècada amb els sous congelats

La caiguda de l’aportació pública en els darrers anys ha dut a les residències geriàtriques catalanes a aplicar reduccions en la qualificació del personal i en les condicions laborals dels seus empleats. Així ho denuncien els sindicats UGT i CCOO a Catalunya, que precisen que aquestes pràctiques s’han estès a la norma que marca la ràtio de treballadors de cada centre i al salari de les plantilles, que ja fa una dècada que està congelat. "Ens trobem amb poc personal i mal pagat", lamenten.



Els representants sindicals recorden que des de fa 10 anys demanen a l’Administració un pla específic del sector per millorar el servei que ofereixen. Amb aquests antecedents, els centres han hagut d’afrontar la gestió de l’allau de casos de coronavirus que s’han detectat entre les persones que hi viuen a les residències.



El perfil tipus de les més de 60.000 persones que estan a les residències de gent gran a Catalunya és el d’un resident amb 84 anys de mitjana, on la majoria són depenents i gairebé tots presenten patologies prèvies. La mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i Família va admetre, durant la presentació de les dades dels afectats als centres que gestiona, que les més perjudicades han estat les residències petites, que tenen poc marge de resposta davant la Covid-19 perquè no disposen de personal sanitari estable.

L’àrea de geriatria del sindicat CCOO assegura que l’hora d’afrontar la crisi del coronavirus als centres ha faltat prevenció. "Moltes empreses no tenien equips de protecció i entregaven guants de vinil que incompleixen la llei, ja que aquesta estableix que aquests han de ser de nitril per evitar el risc biològic". Les retallades, més enllà de la poca disponibilitat de personal, també han arribat a la roba dels treballadors, que no s’ha rentat a les residències amb l’excusa de l’estalvi, afegeixen des de CCOO.

El ‘crack’ del sistema

El responsable de Sanitat de CCOO Catalunya, Josep Maria Yagüe, apunta que alguns geriàtrics no poden aplicar les mesures d’aïllament individual i "han desobeït l’ordre de tancar els centres de dia perquè constitueixen una font d’ingressos importants a la qual no volen renunciar". En aquest cas, Yagüe al·ludeix a què ja abans de la situació sanitària actual "la gestió era inadequada, les ràtios eren insuficients i els treballadors no tenien un finançament adient". Així, aclareix que els sindicats ja no estaven satisfets amb les partides pressupostàries de la Generalitat en els darrers anys.

"El virus ha trencat el sistema, que ha fet crac perquè s’ha pogut comprovar que el personal de les residències ha assistit geriàtricament, no sanitàriament"

En un to semblant, el membre de la sectorial de serveis públics d’UGT Catalunya, Jaume Adrover, qualifica de "nefasta" la gestió de la crisi del coronavirus per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Segons comenta, la prova es troba en la xifra registrada d’afectats i de morts, que ja supera el miler de persones. "El virus ha trencat el sistema, que ha fet crac perquè s’ha pogut comprovar que el personal de les residències ha assistit geriàtricament, no sanitàriament. A més, els treballadors no disposaven de ni protecció individual i ni tan sols se’ls hi han fet testos de detecció ràpida".



Adrover puntualitza que l’Administració no ha tingut en compte la impossibilitat d’aturar el virus des de les residències. "Si ja és difícil fer-ho des d’un hospital, imagina’t des d’un centre geriàtric". El responsable sindical insisteix que el coronavirus s’ha escampat per espais on en moltes ocasions, els metges només visiten una vegada per setmana i els pacients són atesos per infermers i auxiliars de geriatria.

Manca de professionals

Les reivindicacions dels representants dels treballadors es remunten a fa anys. De fet, Adrover puntualitza que ja el passat estiu, les residències no trobaven infermeres professionals. "Amb un sou que a vegades no supera els 800 euros mensuals, la gent no vol treballar al sector". Davant de la proposta inicial del Departament de Treball, Afers Socials i Família, de captar voluntaris per ocupar-se a les residències, la UGT reclama la necessitat d’obrir una borsa de treball per cobrir les places vacants. "Res de voluntaris, ens falten professionals", argumenta Adrover.



Per pal·liar aquests dèficits, tant UGT com CCOO sol·liciten millorar les condicions del conveni del sector de la geriatria, que està en un estat molt precari. "Hem constatat que el personal no tenia mitjans i la situació de crisi sanitària els hi ha superat". Darrere aquesta afirmació, hi ha la defensa de què el sistema públic assistencial ha de ser gratuït. "En alguns casos, les treballadores de les residències estan en pitjors condicions emocionals que els mateixos pacients".



En un manifest publicat l’any passat, els dos sindicats advertien que el sector de la geriatria fa 10 anys que té les taules salarials congelades i ha acumulat una sobrecàrrega de feina en atenció directa, que ha anat acompanyada d’una rebaixa del 3,5% de les subvencions públiques des del 2012 per a residències i del 4,5% per les llars. Tot plegat, ha comportat una pèrdua del 25% de poder adquisitiu per les plantilles.

El fet que la piràmide poblacional es vagi fent més ampla per l’envelliment dels ciutadans, provoca que l’activitat geriàtrica es vegi com un negoci de futur i rendible per parts d’algunes empreses. Per aquest motiu, en una compareixença parlamentària telemàtica, el conseller de Treball, Benestar Social i Famílies, Ckakir el Homrani, ha fet autocrítica de la gestió de l’emergència del coronavirus a les residències de la gent gran i ha admès que cal "replantejar com i quin és el model residencial que necessita aquest país". Els sindicats esperen que, una vegada es plantegi el debat sobre la gestió de les residències, les condicions dels treballadors s’acabin dignificant.