Els treballadors de Nissan anuncien dures mobilitzacions i acusen l'empresa de "manca de voluntat"

Els treballadors de Nissan han tallat des d'aquest matí els carrers que envolten la fàbrica de la Zona Franca després que la marca nipona comuniqués el tancament de la planta. Les accions de protesta han començat poc després de tres quarts de deu del matí amb el tall del carrer 4 amb el carrer E, de camí a la porta principal ubicada al carrer 3. Allà, s'han trobat amb un altre grup de treballadors que venien en direcció contrària i tot seguit han començat una assemblea on decidiran quins són els propers passos a seguir. Paral·lelament, també han agafat els cotxes que tenien aparcats a la planta de pintura i han envoltat les instal·lacions.



La plantilla està en vaga indefinida des del 4 de maig, quan la direcció volia tornar a obrir una línia de producció per atendre una comanda de Mercedes-Benz que s'havia d'entregar a finals de mes. El tancament afecta els 3.000 treballadors directes de l'empresa i posa en risc la feina de més de 20.000 treballadors indirectes. Des de primera hora, els treballadors de Nissan s'han concentrat davant de tots els seus centres de treball per protestar per l'anunci de l'empresa.



Els representants dels treballadors han rebut la notícia una hora abans de la roda de premsa del conseller delegat de Nissan, Makoto Uchida, que ha començat a les deu el matí. Segons fonts sindicals, els plans de Nissan inclouen tancar les tres plantes catalanes a finals d'any i reestructurar les que hi ha a la resta de l'Estat.

Els pneumàtics en flames que han encès els treballadors de Nissan durant les protestes pel tancament de les plantes a Catalunya. Imatge del 28/05/20 (Horitzontal). Aina Martí | ACN

Els sindicats veuen manca de voluntat

La UGT Fica ha expressat el seu "rebuig i indignació" amb la decisió de Nissan de tancar les fàbriques a Catalunya i ha criticat que ha vist "manca de voluntat de tots els actors involucrats per intentar salvar aquestes plantes i les seves plantilles". "La decisió, presa en mig de la crisi sanitària de la covid-19, condemna més de 3.000 famílies de forma directa i unes 20.000 de forma indirecta", ha afirmat el sindicat en un comunicat. UGT ha criticat que les relacions laborals entre direcció i comitè d'empresa "han estat del tot nul·les" i ha afegit que "les diferents administracions i la direcció japonesa i europea no han estat a l'alçada de les circumstàncies". Segons la UGT, l'estratègia de Nissan a Catalunya ha estat "nefasta" durant anys.



En aquest sentit, el sindicat diu que des del 2012 Nissan Motor Ibérica ha estat treballant al 64% de la seva capacitat, una situació "greu" que considera que no ha provocat cap canvi en les administracions. "Les diferents administracions s'han fet l'orni fins ara", ha criticat UGT. "No s'ha invertit en la planta de producció, i les negociacions dels convenis no han afrontat els problemes reals, tal com queda palès amb els acomiadaments dels anys 2009 i 2019", ha dit el sindicat, descrivint com a "nefasta" l'actitud de la companyia.

CCOO també ha lamentat el tancament de la planta i ha recordat a Nissan que no pot "incomplir" els acords amb treballadors i institucions després que acordessin amb els sindicats una reducció a la plantilla d'uns 600 persones a canvi de la construcció d'una nova planta de pintures, de la qual la Generalitat també contribuïa al seu finançament. El sindicat ha destacat que les fàbriques de Nissan a l'Estat "tenen un nivell de rendibilitat dels més alts del grup" i n'ha subratllat una "alta flexibilitat per desenvolupar diferents projectes en producció, com s'ha demostrat amb la fabricació de fins a cinc models alhora". D'altra banda, CCOO també ha valorar un "greu error abandonar una de les capitals del món com és Barcelona, 'hub' tecnològic del sud d'Europa".

El sindicat també adverteix a la marca nipona que el tancament de les operacions industrials a l'Estat "suposa uns riscos financers molt elevats per a la multinacional, a més d'un impacte molt greu per a l'ocupació a Catalunya".



A més, considera que els costos de tancaments en indemnitzacions es poden enfilar fins als 1.000 milions d'euros, en línia amb els càlculs de les administracions, entre indemnitzacions a treballadors, proveïdors, costos judicials mercantils i laborals i la despesa en infraestructura i en descontaminar el solar. "Una quantitat ingent de diners que demostra l'equivocada decisió e la multinacional", conclou CCOO, que retreu a la multinacional que prengui aquesta decisió durant "la pitjor crisi de la història dels darrers 80 anys. "És imperdonable i atempta contra els valors de la societat japonesa", ha dit.