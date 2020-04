Els treballadors del Parc de Salut Mar denunciaran a Inspecció de Treball la manca de material de protecció

El comitè d'empresa del Parc de Salut Mar interposarà una denuncia davant la Inspecció de Treball per "incompliment" de la llei de riscos laborals per la manca de material de protecció i les condicions de treball. El president del Comitè d'Empresa, Xavier Tarragon, ha afirmat en roda de premsa telemàtica que "falten mascaretes, ulleres d'un sol ús, bates impermeables" i que quan hi ha material l'han de "reutilitzar". Ha afegit que no s'està fent la prova final al personal per saber si tenen o no coronavirus abans de reincorporar-se i que s'ha reduït el temps de confinament de 14 a set dies en cas de contactes positius. "Us imagineu a Batman sense la seva capa?", s'ha preguntat Tarragon. Els treballadors no descarten recórrer a la via judicial.



Tarragon ha destacat la "brutal càrrega de feina" que pateixen, amb "adaptacions constants" de la jornada laboral a la situació del moment i la "càrrega emocional" que suporten degut a l'estrès i l'angoixa. Ha afegit que han de fer front a les "carències afectives" que pateixen els pacients afectats per coronavirus que no poden veure als seus familiars i ha lamentat que no sempre poden resoldre-ho "amb tota l'eficàcia" que voldrien. També ha rebutjat la imatge que es vol donar d'ells com a herois perquè ha assegurat que no ho són, que són persones que tenen les seves "preocupacions, neguits i limitacions". "Imagineu a Batman, Superman o Spiderman sense els seus vestits? Els no herois sanitaris és el que estem fent, anar a treballar sense les condicions per fer-ho", ha declarat.

Per això, ha reivindicat que es reconegui la "important tasca" que porten a terme i que es faci dotant-los del material per treballar amb garanties de seguretat. D'altra banda, Tarragon ha assegurat que no es compleixen les recomanacions del Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de fer un frotis final de comprovació per saber si un professional està o no infectat i es donen situacions en que es reincorporen treballadors sense saber com estan.



José Manuel, personal d'administració del consorci, ha assegurat que en el moment de la reincorporació s'aplica un protocol "ridícul", que estableix per exemple mantenir la distància de seguretat de dos metres que ha afirmat que no es pot complir si s'ha d'atendre pacients. Per això, ha reclamat que es facin les proves a tots els professionals sanitaris.

Sobre si s'estan aplicant criteris de priorització entre els pacients greus, Lluís Recasens, doctor adscrit al sindicat Metges de Catalunya, ha reconegut que s'estan prioritzant pacients per edat i qualitat de vida i aquells de més de 80 anys o amb alteracions de la salut no s'ingressen a les unitats de cures intensives ja que "no hi ha prou llits d'UCI ni respiradors". "S'ha de fer una selecció", ha afirmat, al temps que posat sobre la taula la "càrrega emocional" afegida que això suposa per als sanitaris. Tot i això, Laura, infermera de l'Hospital del Mar, ha assegurat que "s'intenta tirar endavant" aquesta gent que no entra a UCI i que es manté ingressada a planta "amb el material de què es disposa".



El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMar) agrupa 4.000 treballadors i treballadores i està format per l'Hospital del Mar, l'Hospital de l'Esperança, el Centre Fòrum, el Centre Perecamps i el Centre Emili Mira, entre d'altres.