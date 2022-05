Els veïns d'Aiguafreda decideixen que el municipi passi a formar part d'Osona

Els veïns d'Aiguafreda han votat deixar de formar part del Vallès Oriental i adscriure's a la comarca d'Osona. Amb un total de 1.029 vots, l'opció més votada ha estat Osona amb 624 vots (un 60,6% total), seguit amb distància dels 364 veïns, un 35,4%, que preferien quedar-se com fins ara. Pel que fa als vots nuls, n'hi ha hagut 41 (4%). L'alcalde, Miquel Parella, ha explicat a l'ACN que valoren "molt positivament" l'alta participació. Concretament, ha estat del 45%, superant amb escreix el llindar del 33% que s'havien fixat perquè fos representativa.

La consulta no era vinculant i ara una comissió, integrada per totes les forces polítiques del consistori, haurà de prendre la decisió i portar-ho en un ple extraordinari. Amb el resultat a la mà, l'alcalde ha mantingut el missatge de neutralitat durant tot el procés i aquest dimarts ha insistit en el fet que la decisió final es prendrà des de la comissió on hi ha representades totes les forces polítiques del consistori. "D'entrada s'han complert els requisits que hi hagués una participació elevada i que la diferència entre les dues opcions fos notable i això s'ha donat, però la comissió ho ha de valorar", ha dit.

També ha assenyalat que la decisió final es donarà a conèixer en un ple extraordinari que es farà més endavant i que encara no té data. El que sí que ha destacat el batlle és la bona participació. Parella ha celebrat que la gent se sentís "interpel·lada" i ha agraït el bon funcionament de la jornada que ha permès conèixer l'opinió ciutadana. La consulta es va fer de forma telemàtica i amb una mesa de votació a l'Ajuntament el passat diumenge.

Quins canvis comportarà si s'aprova l'adscripció a Osona?

Són pocs els canvis que comportarà formar part d'Osona si finalment així ho decideix la comissió. Si bé l'atenció sanitària, el transport escolar, la gestió de les deixalles i també la judicial continuarien com fins ara, sí que canviaran algunes gestions administratives com ara del Registre a la Propietat, l'Oficina d'Ocupació de la Generalitat o la Delegació d'Hisenda, que passarien de Granollers a Vic. Els Mossos d'Esquadra d'Aiguafreda també passarien a dependre de l'ABS de Vic i els Serveis Socials de l'Ajuntament retornarien a la Mancomunitat de La Plana (Osona).

La primera consulta, el 1987

No és la primera vegada que Aiguafreda vota a quina comarca vol pertànyer. Ja ho va fer l'any 1987 quan els veïns van decidir per més d'un 90% seguir al Vallès Oriental. En aquella ocasió la votació es va anomenar "enquesta sondeig voluntària" i la majoria es van decantar pel Vallès sobretot per l'Hospital de Granollers, ja que en aquells moments encara no existia l'Hospital General de Vic. L'alcalde ha contat que en aquell moment la votació gairebé es va convertir en una tria sobre a quin hospital volies anar.

El municipi d'Aiguafreda, de 2.600 habitants, està situat a l'extrem nord del Vallès Oriental, a tocar d'Osona, i, tot i que depèn del partit judicial de Granollers, forma part del Bisbat de Vic. A més, el municipi també va ser un dels fundadors de la Mancomunitat la Plana, un ens que presta serveis relacionats amb el medi ambient, els serveis socials i els funeraris.