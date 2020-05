Els votants independentistes, els més partidaris que els governs autonòmics passin a gestionar la pandèmia

La majoria dels ciutadans de l'Estat defensen que sigui el Govern espanyol el que ha de gestionar la pandèmia de Covid-19, tot i que el suport està lluny de la unanimitat. En canvi, els votants dels partits sobiranistes es decanten aclaparadorament perquè siguin els governs autonòmics els encarregats d'encapçalar la gestió en l'actual fase de desescalada. Aquestes són dues de les principals conclusions del nou baròmetre del CIS, que s'ha publicat aquest dimarts. En concret, el 55,9% dels consultats creu que les mesures les han de prendre el Govern espanyol, mentre que el 36,6% opina que les haurien de prendre els executius autonòmics. El treball de camp de l'enquesta es va fer del 4 al 13 de maig.



Ara bé, aquests percentatges canvien molt en funció del partit a què es voti. Els votants dels dos partits del Govern espanyol (PSOE i Unidas Podemos) són els més partidaris que sigui l'Executiu de Pedro Sánchez el que centralitzi les decisions, amb percentatges al voltant del 75%. En canvi, el 86,8% dels votants d'ERC, el 94,9% de JxCat, el 100% de la CUP, el 72% d'EH Bildu o el 75% dels del Partit Regionalista de Cantàbria consideren que són els governs autonòmics els que haurien de prendre les decisions.

En canvi, quan el focus es posa en el manteniment durant més temps de les mesures de confinament el retrat canvia. La majoria (60,4%) defensa aquesta opció, que també defensen amb percentatges similars els votants dels tres partits independentistes catalans. En canvi, els votants dels tres partits de dretes -o extrema dreta-, és a dir, PP, Vox i Cs, són molt més partidaris de "permetre més llibertat de moviments de la població", amb percentatges que es mouen entre el 53,6% de la formació d'ultradreta i el 37,9% del neoliberal Cs. Unes xifres que casen amb les mobilitzacions que es viuen a l'elitista barri madrileny de Salamanca.

Perden suport els partits del Govern espanyol

Pel que fa a la intenció de vot, els dos socis del Govern espanyol perden suport, tot i que el PSOE gairebé no pateix desgast. El PSOE perd una dècima respecta al baròmetre de l'abril i es queda en el 31,2%, encara per damunt del 28,0% obtingut a les eleccions del 10 de novembre de 2019. Unidas Podemos perd mig punt en un mes i suma l'11,5%, lluny del 12,9% dels comicis. El PP seria la segona força, amb el 20,3% dels sufragis, per sota tant de l'abril com de les darreres eleccions. Vox es quedaria amb l'11,3%, gairebé quatre punts per sota del resultat obtingut a les urnes, mentre que Cs es recuperaria i passaria del 6,8% al 10,5%. Entre els partits independentistes, Esquerra cauria del 3,6% al 2,9%, JxCat passaria del 2,2% dels comicis a l'1,2% i la CUP de l'1% al 0,7%.