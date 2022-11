Els xocs per la taula de diàleg allunyen el pacte ERC-Junts pels pressupostos

En plena negociació dels pressupostos de la Generalitat, els xocs constants entre ERC i Junts per la taula de diàleg amb el Govern espanyol sembla que allunyen cada vegada més els exsocis de l'acord. Un mes després del trencament del Govern, aquest dimecres al Parlament s'ha viscut un nou episodi de tensió que ha girat al voltant de l'estratègia dels republicans a Madrid. El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, el "llistat d'èxits" de la taula de diàleg. Aragonès ha respost que la tindran abans del 31 de desembre.

La CUP qüestiona que el Govern pugui "pactar amb qui espia"

Durant la sessió de control al cap de l'executiu, Batet ha citat les paraules del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que el cap de setmana afirmava que la negociació amb l'Estat ha donat fruïts, però que no es poden concretar encara.

A la rèplica, Aragonès ha respost que els resultats de la taula s'exposaran abans del 31 de desembre, el termini que s'han marcat la Generalitat i la Moncloa per "superar la judicialització". Al seu torn, la diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha qüestionat que el Govern pugui "pactar amb qui espia" l'independentisme, després que es fes públic un esborrany de l'Eurocambra que assenyala el Govern espanyol com a responsable del cas Pegasus.



Batet ha afegit que si Aragonès no pot concretar és perquè la negociació "no porta enlloc", i que la taula és entre dos partits que busquen garantir-se l'estabilitat. "Li demanem transparència. Si hi ha un llistat tan bo, expliqui'l".

A la rèplica, Aragonès ha explicat que la taula de diàleg ha servit perquè l'Estat reconegui el conflicte polític i s'estableixin acords sobre la metodologia, la "construcció de confiances" al voltant de la llengua, i perquè la "desjudicialització" es culmini abans del 31 de desembre. "N'esperem fruits ben aviat, serem molt exigents", ha afegit Aragonès, que ha garantit que la "llista" es tindrà aleshores, a finals d'any.

Retrets al trencament de la coalició

"Les avaluacions, quan toquen. Són experts en avançar els exàmens", ha criticat Aragonès a Batet, a qui també ha acusat de "retòrica buida". El president del Govern ha fet referència a la retirada de l'escó de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà, quan l'aleshores presidenta del Parlament -amb plenes funcions-, Laura Borràs, va garantir que li mantindria l'acta, tot i que finalment l'hi va treure d'acord amb l'ordre de la JEC.

Illa acusa Aragonès de "passivitat"

De la seva banda, la CUP també ha pressionat Aragonès per la negociació amb l'Estat. Després de l'informe de l'Eurocambra sobre Pegasus i la vinculació de l'Estat, Vinyets ha afirmat que el PSOE de Barrionuevo "no és tan diferent" al de Pedro Sánchez, Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska: "Seguirà pactant amb els qui l'espien?", ha preguntat la diputada de la CUP. Aragonès ha lamentat que Vinyets utilitzés la seva "condició de víctima" per atacar l'estratègia política del Govern.



El cap de l'oposició i líder del PSC, Salvador Illa, ha acusat Aragonès de "passivitat" i també ha tornat a demanar el cessament del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per la crisi als Mossos. Aragonès ho ha rebutjat de nou, tot i els socialistes tenen previst portar-ne la reprovació al ple d'aquí a dues setmanes. Si l'acord amb Junts no es desencalla, el PSC serà un actor clau per pactar els pressupostos catalans, mentre ERC és actor decisiu a Madrid. Però els republicans condicionen els acords pressupostaris amb els socialistes a l'Acord de Claredat i a la desjudicialització.