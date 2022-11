"Reconciliar-se amb el 80%" de la societat catalana, l'exigència de Junqueras al PSC per negociar els pressupostos

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que el PSC primer ha de fer passes per "reconciliar-se" amb els 80% que hi ha a la societat catalana per poder negociar els pressupostos. En una entrevista a TV3 simultània amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, Junqueras també ha insistit en demanar a Junts que aprovi els comptes de la Generalitat que "ells mateixos han elaborat".

Per la seva banda, Rovira ha negat que ella hagi rebut cap visita del PSOE similar a la que assegura haver tingut l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per intentar pactar el seu retorn. A més, Rovira ha apostat per la "discreció" sobre la reforma del delicte de sedició per "no posar en risc el resultat".

"Quan el PSC faci passes en aquestes direccions, segur que hi ha moltes coses amb què ens podem posar d'acord. Però és molt important que primer el PSC tingui voluntat per posar-se d'acord amb la societat catalana", ha argumentat Junqueras preguntat per si està disposat a aprovar els pressupostos del 2023 amb els socialistes catalans.



Segons el president d'ERC, el PSC ha de fer passos per "reconciliar-se" amb els 80% que, segons diu, hi ha a la societat catalana. I ha citat que el 80% està en contra de la repressió, a favor d'una negociació "sincera i franca" amb l'Estat, a favor que el futur polític de Catalunya es decideixi votant, que volen que els trens funcionin i que arribin els fons europeus. I ha subratllat que, de moment, Rodalies no funciona i els fons europeus no arriben.

El recent revalidat president d'ERC ha defensat que la taula de negociació ha donat "fruits" en l'àmbit antidepressiu però ha afegit que no s'ha de convertir en una "subhasta pública" ni en "un exercici d'anar-se posant medalles cada dia". En la mateixa línia, Rovira ha dit que el partit serà "molt discret" per no posar en perill el resultat de la reforma del delicte de sedició. "Ens hauria de permetre poder defensar un projecte clarament independentista en una societat democràtica. Anem fent feina i quan hi hagi un acord, ja s'explicarà", s'ha limitat a dir.

Crítiques a les "batalles internes" de Junts

Junqueras ha lamentat, una vegada més, que Junts no segui a la taula de diàleg amb l'Estat. "Com més treballi junt el conjunt de l'independentisme i de demòcrates, més forts serem. Per això és tan trist, preocupant i inquietant que hi hagi independentistes perduts en batalles internes. Desitgem que puguin resoldre els conflictes interns i els casos de corrupció que arrosseguen", ha dit.



Tant Junqueras com Rovira han defensat que a ERC no hi ha convulsió i el president del partit ha assenyalat que els que tenen convulsions són els que es barallen per si han de sortir del Govern, els que tenen casos de corrupció i el 3%, i els que no saben gestionar Rodalies a Catalunya.