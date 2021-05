Set comarques d'interior s'han aliat en contra de la massificació de projectes d'energies renovables a través d'un manifest conjunt. Reclamen que s'escoltin les veus dels municipis davant l'allau de propostes que va detonar l'aprovació del decret 16/2019 de liberalització del territori per facilitar la instal·lació de macroprojectes eòlics i fotovoltaics. Les comarques crítiques amb la posició la Generalitat són l'Alt Camp, l'Anoia, les Garrigues, la Segarra, l'Urgell, el Priorat i la Conca de Barberà. Denuncien que representen el 15% del territori català, però que concentren el 60% dels parcs eòlics projectats i la meitat de les plantes fotovoltaiques.



Els presidents dels consells comarcals de les set comarques han escenificat l'aliança aquest dimarts, en un acte al Consell de la Conca de Barberà. Reclamen tenir en compte el paisatge i les característiques del territori, que no es planifiquin instal·lacions de manera desproporcionada i l'aplicació d'una moratòria en la tramitació de nous projectes. Confien que el nou Govern sigui sensible a la seva crida, després que el Departament de Territori amb Damià Calvet al capdavant hagi defensat enèrgicament el decret.

Tot i això, l'acord d'ERC i JxCat és vist amb bons ulls pels representants dels consells comarcals d'aquestes set comarques tarragonines, lleidatanes i barcelonines, ja que els esperona que el nou Govern tingui més "sensibilitat" en la qüestió: "Esperem que ens facin cas i ens escoltin, som set consells comarcals, representem el 15% del territori i, amb 166 municipis, sumem més del 17% dels municipis de tot Catalunya; té una força tremenda i això no pot passar desapercebut per a l'administració", ha retret el president del Consell de la Conca, Magí Trullols. Tal com van anunciar aquest dilluns el presidenciable republicà, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, la conselleria que manarà en aquesta qüestió, Agricultura i Acció Climàtica, quedarà encapçalada per ERC.



"De la mateixa manera que veiem necessària la transició energètica, també cal veure's necessari que es faci de manera consensuada, que tothom s'hi trobi bé", ha afegit Trullols, el qual ha titllat la trobada d'aquest dimarts d'"històrica". En el manifest signat es recull que no es pot perdre més sòl conreable i fèrtil, al servei del "colonialisme extractiu". "A les Garrigues hi ha pobles en contra i alguns altres a favor, només volem que puguem decidir la implantació dins del nostre territori", subscriu el president del Consell d'aquesta comarca, Jaume Setó.

Un 60% dels projectes, concentrats a aquestes comarques

A dia d'avui, a Catalunya hi ha 811 aerogeneradors en funcionament, repartits en 45 parcs eòlics de 12 comarques. D'aquests, 105 molins són a l'Anoia, gairebé 80 a la Conca i 18 a la Segarra. En aquesta darrera comarca hi ha 155 peticions de parcs eòlics més, el que suposaria multiplicar gairebé per deu els actuals. "I serien de 200 metres d'alçada, l'impacte és molt gran", ha afirmat el president del Consell, Francesc Lluch.

Pel que fa als 838 nous aerogeneradors en tramitació, 713 estan en curs a la Ponència d'Energies Renovables amb emplaçament considerat "viable", i la resta, a través de l'Estat. Els consells comarcals avisen que un 60% es plantegen en aquestes comarques d'interior, amb una baixa densitat de població -totes juntes sumen 275.000 habitants. Amb relació a les propostes de centrals solars, de les 10.500 hectàrees que podrien quedar afectades a tot Catalunya, un 50% se situaria en aquests territoris, segons calculen els consells comarcals.



"Ningú ens traurà les castanyes del foc, ja n'hi ha prou que es decideixi des d'un despatx de la gran urbe les necessitats de les nostres comarques, sense ni tan sols preguntar-nos", ha etzibat el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia.