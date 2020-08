Empitjoren lleugerament les dades de l'epidèmia a Catalunya i alerten de la situació al Baix Camp

Les dades epidemiològiques han empitjorat lleugerament a Catalunya en l'últim balanç de Salut, amb un increment del risc de rebrot i de la taxa de reproducció (Rt). La situació preocupa especialment al Baix Camp, concretament a Reus, i experts com Alex Arenas, físic i professor de la Universitat Rovira i Virgili (URV), i el grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han alertat sobre la situació. És la primera vegada que la regió sanitària del Camp de Tarragona entra en la zona de risc alt des de l'abril. Actualment se situa en 105,28 quan fa una setmana era de 57,14 -es considera risc alt a partir de 100.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, el risc de rebrot ha repuntat lleugerament respecte al dia abans però segueix a la baixa en relació amb la setmana passada. Continua ancorat a la zona vermella, tot i que ha passat de 174,68 fa dues setmanes -del 24 al 30 de juliol- i de 156,99 en fa una -del 31 de juliol al 6 d'agost- al valor actual, de 147,73. La taxa de reproducció del virus (Rt) s'ha incrementat lleugerament i s'ha situat en l'1,01 –per frenar la propagació del virus s'ha de situar per sota d'1.



L'última setmana s'han detectat, però, menys casos que l'anterior, ja que són 5.684 i 5.931, respectivament. En les últimes hores, Catalunya ha registrat 1.169 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 93.360. Des de l'inici de la pandèmia, el nombre de morts al territori s'eleva a 12.889, després que s'hagin reportat dues defuncions en les últimes hores. Segons Salut, hi ha 642 pacients ingressats (50 més respecte al balanç anterior), dels quals 129 a l'UCI (10 més).



Entre dilluns i dimecres es preveuen fer 8.000 proves als residents d'un grup específic de carrers

Cribratges massius al Besòs i al Maresme

D'altra banda, aquest dilluns han començat els cribratges massius per detectar positius asimptomàtics al barri barceloní del Besòs i el Maresme. Les proves estan destinades a 8.000 persones residents en un clúster específic de carrers, en la zona delimitada per Rambla Prim, Llull, Ramon de Penyafort i Jaume Huguet. En les primeres dues hores, el Centre d'Atenció Primària (CAP) del Besòs ha realitzat 91 PCR i preveu fer-ne 400 diaris des d'aquest dilluns fins al dimecres. Aquestes proves se sumen a les 836 realitzades aquest cap de setmana a Torre Baró, un altre dels barris amb una major incidència del coronavirus en les últimes setmanes.



A més, Salut ha anunciat que properament farà un cribratge massiu a Benifallet (Baix Ebre), on s'ha detectat un brot de 10 positius i una vintena de contactes estrets de moment, tot i que només té una població de 700 habitants.



Catalunya lidera en nombre de PCR

L'última setmana es van fer un 6% més de proves que l'anterior

A dia d'avui, Catalunya ha fet 1.021.439 tests PCR per detectar coronavirus, segons dades del Ministeri de Sanitat. Del total, 59.198 proves s'han dut a terme entre el 7 i el 13 d'agost, xifra que significa un increment del 6%. El volum total de tests PCR significa que la taxa d'aquest tipus de proves per cada 1.000 habitants se situa en 134,23. Catalunya és la comunitat autònoma on s'han fet més PCR -és l'única que supera el milió. En segon lloc, a Madrid se n'han fet 976.233, 58.601 l'última setmana, amb una taxa de 146,02 per cada 1.000 habitants. Al conjunt de l'Estat s'han fet 5.367.311 tests PCR fins al 13 d'agost, 383.376 dels quals l'última setmana, un 8% més amb una taxa de 113,95 de mitjana a tot l'Estat.

Increment de casos a l'Estat

Per altra banda, el Ministeri de Sanitat ha registrat 16.269 nous positius en les últimes hores a l'Estat. Això suposa gairebé el doble del que es va notificar fa una setmana, ja que el dilluns passat la dada va ser de 8.618 nous casos. Segons l'informe d'aquest dilluns, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 359.082 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 1.833 s'han diagnosticat el dia previ. La comunitat que més casos acumula el dia previ és l'Aragó amb 389 seguida del País Basc amb 344 i de Madrid amb 324. A Catalunya van ser-ne 129. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.646 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 29 més que divendres.