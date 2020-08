Proves PCR massives a barris de Barcelona i pròximament de nou a Sabadell  

Desenes de veïns de Torre Baró, Barcelona, s'han acostat aquest dissabte des de primera hora del matí al Casal del barri per a sotmetre's a la prova PCR, tal com ja s'havia fet al Vallès, a Vilafranca del Penedès i a la veïna Santa Coloma de Gramenet.



El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat als mitjans que les 800 proves que es faran aquest cap de setmana a Torre Baró suposen prop d'un terç de la població del barri, que té uns 2.700 habitants. Argimon ha destacat que les PCR permetran detectar i aïllar persones que tenen covid-19 però no presenten símptomes i ha fet una crida a l'autoresponsabilitat de la ciutadania perquè prengui precaucions i respecti les quarantenes. "D'aquesta pandèmia no en sortirem fent PCR", ha alertat.

Aquesta campanya de PCR no substitueix les proves que ja es fan rutinàriament als centres sanitaris, ha subratllat Argimon, que ha detallat que a partir dels tests es posaran en contacte amb els contactes estrets dels positius perquè s'aïllin durant 14 dies. El secretari de Salut Públic ha reconegut que hi ha situacions en què és "molt difícil" fer la quarantena, però ha insistit que és la millor manera de trencar la cadena de contagis.

Tabac i oci nocturn

En relació a l'acord d'aquest divendres entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes sobre la prohibició de fumar en espais públics si no es poden mantenir dos metres de distància i sobre el tancament de bars a mitjanit, ha insistit que la decisió s'ha d'adaptar per part de la Generalitat i no entrarà en vigor fins que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Pel que fa específicament a les normes sobre els horaris dels establiments, Argimon ha dit que "avui" no es perseguiran els locals oberts. "En el moment en què es publiqui, veurem", ha afegit.

A la zona del Besòs, el Departament de Salut preveu la realització de 400 proves diàries, destinades a les persones residents a un clúster específic de carrers on s'estan detectant més casos de Covid-19. Es tracta de veïns de tots els carrers compresos a la zona entre els carrers Jaume Huguet, Rambla Prim, Llull i Ramon de Penyafort.

La incidència de la Covid-19 per 100.000 habitants dels entre els dies 28 de juliol a 10 d’agost ha estat de 510 a Torre Baró i 467 al Besòs i el Maresme, mentre que a tot Barcelona ha estat de 174.



A la ciutat de Barcelona, s'han registrat des de l'inici de la pandèmia 23.584 casos confirmats per PCR, 279 més; 29.946 amb totes les proves. 4.292 persones han mort per coronavirus en aquests mesos. En les últimes hores han estat reportades tres defuncions.

Cribratge "menys massiu" a un altre barri de Sabadell

El Departament de Salut, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell, també té previst fer tests PCR als veïns d'entre 15 i 35 anys del barri de Ca n'Oriac per "evitar un possible repunt més greu" de contagis.



Segons un comunicat del consistori, les proves es faran el dimarts 18 i el dimecres 19 d'agost al CAP del barri perquè en els darrers deu dies s'hi ha detectat "un augment de casos" que "no és preocupant". De fet, el cribratge serà "menys massiu" que el que es va fer la setmana passada als barris del sud de Sabadell. L'ajuntament ha activat els agents cívics perquè en els pròxims dies reforcin la informació a la població de la zona. A més, compta amb la col·laboració de les associacions de veïns i la Creu Roja per fer una crida entre els veïns.

Segons l'ajuntament sabadellenc, les proves de la setmana passada als barris del sud de Sabadell van ser "molt positius", ja que van permetre "focalitzar el públic objectiu i localitzar focus de contagi que abans del cribratge estaven molt disseminats".

Més de mil nous casos i risc de rebrot estable

Catalunya registra 1.019 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 91.206, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 112.189 casos (1.120 més) amb totes les proves.



12.874 persones han mort des de l'inici de la pandèmia a Catalunya, segons les dades de Salut, després que s'hagin reportat sis defuncions en les últimes hores.



El risc de rebrot es manté estable a nivells alts, amb un valor de 145,31 -el llindar del risc alt és 100-. La velocitat de propagació del virus torna a pujar lleugerament i s'acosta a la barrera de l'1 (0,98). 557 pacients es troben ingressats (20 menys que en el balanç anterior) i 119 persones estan a l'UCI (tres menys). L'edat mitjana dels positius arriba als 39 anys.

Residències

Els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia entre les persones que viuen a residències són 15.573, 35 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 17.057 si es tenen en compte les altres proves.



En aquests mesos, 6.369 persones que vivien en residències han mort, tres més que en el balanç anterior. 1.855 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris; 4.110 en residències; 93 en domicilis i 311 no es poden classificar per falta d'informació.