Salut farà 400 PCR diàries als barris de Torre Baró i el Besòs

Salut farà 400 PCR diàries als barris barcelonins de Torre Baró i el Besòs, els que tenen una major incidència del virus a la ciutat. Són part dels cribratges massius que va iniciar la Conselleria la setmana passada per detectar i trencar les cadenes de contagi. La recollida de mostres tindrà lloc dissabte i diumenge al Casal de Barri de Torre Baró. Al Besòs i el Maresme de Sant Martí, les proves, destinades a persones d'alguns carrers específics, es faran de dilluns a dimecres a una àrea sanitària mòbil.

La incidència per 100.000 habitants a Torre Barró és de 510 i de 467 al Besòs; al conjunt de Barcelona, de 174

Les proves PCR per al barri del Besòs i el Maresme estan destinades a les persones residents a un clúster específic de carrers on s'estan detectant més casos de Covid-19. Es tracta dels residents a tots els carrers compresos a la zona entre els carrers Jaume Huguet, Rambla Prim, Llull i Ramon de Penyafort.



La incidència de la Covid-19 per 100.000 habitants dels últims 14 dies (28 de juliol a 10 d’agost) ha estat de 510 a Torre Baró i 467 al Besòs i el Maresme, mentre que a tot Barcelona ha estat de 174.



D'altra banda, al conjunt de Catalunya s'han registrat en les últimes hores 852 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 89.112, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 109.872 casos (974 més), comptant els testos serològics. 12.840 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin reportat tres morts en les darreres hores.

El Govern es planteja aplicar la prohibició de fumar al carrer i a les terrasses

El risc de rebrot continua en la zona vermella, amb un valor de 142,94, prop de quatre punts més que en l'anterior balanç (139,16). La velocitat de propagació del virus continua per sota de la barrera de l'1 però puja lleugerament, a 0,94.



A més, el Govern es planteja aplicar la prohibició de fumar al carrer i a les terrasses sempre que no es pugui mantenir una distància física de seguretat entre les persones. La mesura, que ja apliquen Galícia i les Illes Canàries, tindria per objectiu evitar més riscos a l'hora de transmetre la Covid-19 en situacions on no es porta la mascareta posada. El secretari de l'Agència de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que el Departament de Salut i el PROCICAT encara han de decidir sobre aquesta qüestió, però que la mesura està sobre la taula.

Sota control el brot en una residència de gent gran de Mataró

El brot a la residència de gent gran El Mirador de Mirador, amb 32 infectats -20 residents i 11 treballadors- tindria l'origen en la sortida d'una usuària per fer-se proves mèdiques. És la principal hipòtesi dels responsables del centre, segons ha explicat la directora, Meritxell Aguirre, que ha celebrat que el virus no s'hagi propagat més enllà del sector on viu aquesta resident.



Al mateix temps, Aguirre ha assenyalat l'ús de mascareta quirúrgica com a causa més probable del contagi entre alguns treballadors abans de tenir constància del cas positiu. La directora ha recordat que és un tipus de màscara que no protegeix dels virus dels altres i ha assenyalat que els residents de l'àrea contagiada no porten cap màscara perquè són persones amb demència avançada. Tots els positius són d'aquesta única àrea. "Com que ja teníem el centre dividit per plantes i zones diferents, hem pogut evitar que el virus es propagués a tota la residència i només ha afectat una àrea concreta", ha celebrat Aguirre, que ha recordat que els 32 infectats no tenen símptomes "i es troben bé".

Els contagis es disparen a l'Estat

El Ministeri de Sanitat ha registrat 7.550 nous positius per Covid-19 a l'Estat en relació amb el total de casos confirmats aquest dimecres. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 337.334 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 2.935 s'han diagnosticat el dia anterior. La CCAA amb més diagnòstics el dia previ són Madrid, el País Basc i l'Aragó, que feia setmanes que era la que més en notificava.