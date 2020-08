Oci nocturn tancat i prohibit fumar sense distància a tot l'Estat davant l'increment de casos

Tanca l'oci nocturn, es prohibeix fumar si no hi ha distància i bars i restaurants hauran de tancar a la una de la matinada al conjunt de l'Estat espanyol. Són part de les mesures que han aprovat conjuntament el Govern espanyol i les comunitats autònomes en una reunió de caràcter extraordinari del Consell Interterritorial de Salut i que ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. L'objectiu és frenar l'expansió dels contagis, que s'han disparat en els últims dies. Si dimecres passat se n'havien registrat 1.600 de nous a tot l'Estat, aquest dijous la xifra es va elevar a gairebé 3.000 (2.935), un màxim que no s'assolia des de finals de maig.



Illa ha precisat que els acords són de "mínims", per la qual cosa cada comunitat podrà ampliar les restriccions si ho considera necessari, però que l'acord "obliga" a totes les autonomies al seu compliment. No hi ha "termini establert" perquè les diferents regions transposin aquestes noves normes a la seva legislació, encara que Illa ha avançat que "ho faran al més aviat possible".

La prohibició de fumar en espais públics sense distància de seguretat ja s'havia instaurat a Galícia i les Illes Canàries, però ara s'amplia a tot l'Estat

L'oci nocturn ja fa setmanes que està tancat a Catalunya, però no era així per a totes les comunitats autònomes. Igualment, la prohibició de fumar en espais públics sense distància de seguretat ja s'havia instaurat a Galícia i les Illes Canàries, però ara s'amplia a tot l'Estat.



Les noves mesures també inclouen l'obligatorietat de fer avaluacions de riscos per a cada esdeveniment multitudinari, l'obligació de fer cribratges PCR a grups específics quan hi hagi un brot o l'aplicació "estricta" de sancions pels "botellons". Pel que fa a les residències, a banda de la limitació de visites, també s'estableix l'obligatorietat de fer PCR a tots els nous ingressos així com als empleats que tornin de vacances o s'incorporin al centre.



Als locals de restauració, a banda de les limitacions horàries, caldrà mantenir una distància d'un metre i mig tant a la barra com a la terrassa i estarà prohibit que hi hagi més de deu persones juntes en una taula.



Illa ha fet una crida a complir les indicacions de Sanitat i s'ha dirigit directament als joves, a qui ha demanat que siguin "disciplinats". "Cal ser molt rigorosos", ha afirmat, per molt que la situació actual no sigui com la del març o abril. Aquestes mesures haurien de "permetre estabilitzar" i baixar el nombre de casos, ha dit.

Segueix la tendència estable a Catalunya

D'altra banda, Catalunya ha registrat 1.075 casos nous de coronavirus confirmats per PCR en les últimes hores i el total s'eleva a 90.187, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 111.069 casos (1.197 més), comptant els testos serològics. En les últimes hores s'han reportat 28 defuncions i el total de morts s'eleva a 12.868 persones.

Segueixen a la baixa els casos detectats setmanalment a Catalunya

Pel que fa al risc de rebrot, es manté estable però molt elevat, amb un valor de 143,25 -el llindar del risc alt és 100. La velocitat de propagació del virus puja lleugerament i s'apropa a la barrera de l'1 (0,96).



Segueixen a la baixa, però, els casos detectats setmanalment. Entre el 4 i el 10 d'agost, s'han detectat 5.567 casos, una xifra inferior als 6.390 de l'interval de set dies anterior, del 28 de juliol al 3 d'agost.

Nou protocol a les residències catalanes

Estaran limitades a una per resident i dia, i seran d'entre 30 i 45 minuts

Aquest divendres el Departament de Salut ha presentat un nou protocol per a les residències en què un dels canvis principals és facilitar les visites als centres encara que el municipi tingui un alt risc de rebrot. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assenyalat que la mesura busca "balancejar" la necessitat de protegir les persones vulnerables amb "el que suposa no poder veure la família" i els "efectes secundaris" d'un confinament. Està previst que el nou pla es posi en marxa abans de dilluns.



A la pràctica, aquest canvi significarà que les visites estaran permeses a la majoria de les residències de Catalunya, mentre que actualment hi ha territoris que, per l'elevat nombre de contagis, tenen una resolució que les restringeix.



Per entrar a les residències en aquells territoris amb un increment del risc de rebrot, el centre haurà de complir requeriments tècnics com facilitar equips de protecció individual (EPI) als familiars i disposar d'un espai perquè se'ls puguin col·locar amb seguretat. Els visitants hauran d'afirmar no tenir febre o tos, no haver estat en contacte amb un malalt diagnosticat de Covid-19 o amb símptomes, etc. i hauran de fer menció explícita que accepten el risc que suposa la visita per al familiar. Les visites estaran restringides a una única per resident i dia i seran d'entre 30 i 45 minuts.