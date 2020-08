La facturació de la indústria cau un 13,9% al juny a Catalunya

La facturació de les empreses industrials a Catalunya va caure un 13,9% al juny respecte al mateix mes del 2019 a causa de la crisi de la Covid-19. Segons dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística, el sector acumula quatre mesos consecutius registrant descensos, un fet que no es donava des de finals del 2013. El sector va recuperar, però, una mica d'impuls el juny, millorant les xifres dels mesos anteriors: a l'abril, el sector va registrar una caiguda interanual del 40,7% i el maig, del 35,3%. Al conjunt de l'Estat, les vendes del sector secundari van caure un 11,4% al juny, una variació que també s'allunya de les registrades al maig (-33,3%) i a l'abril (-40,6%).

Catalunya és la cinquena comunitat de l'Estat on més van caure les vendes al juny

Segons les dades de l'INE, Catalunya és la cinquena comunitat de l'Estat on més van caure les vendes al juny. Per sota únicament hi apareixen les Illes Canàries (-18,3%), Andalusia (-19%), Astúries (-21%) i les Illes Balears (-33,2%). Per altra banda, la indústria va reduir la seva facturació a tots els territoris, tot i que en comunitats com Extremadura (-1,4%) o Galícia (-0,1%) els efectes de la pandèmia van ser menys notables.



Per sectors, les activitats relacionades amb l'energia van ser les més castigades, amb una xifra de negocis que va caure un 44% interanual. Pel que fa als béns intermedis, els subsectors més afectats van ser la metal·lúrgia (-19,3%) i la forja i estampació d'altres metalls (-18%). Quant als béns de consum, destaquen les caigudes de la indústria del cuir i el calçat (-31,9%) i de la fabricació d'articles de joieria (-37,7%). Per altra banda, activitats com la fabricació de motocicletes, bicicletes i altres materials de transport van incrementar notablement la seva producció malgrat la pandèmia. En aquest cas, la facturació de les empreses dins aquest àmbit va augmentar un 61,2% interanual.

4.000 empreses menys

Unes 4.000 empreses han tancat a Catalunya des de l'arribada de la pandèmia, segons dades de la Seguretat Social. Les que han pogut mantenir-se obertes s'han endeutat i l'evolució de la situació en els propers mesos marcarà si poden remuntar o, per contra, també hauran d'abaixar la persiana. Els brots i la falta de turistes han fet que els clients s'hagin reduït i això posa en perill la liquiditat dels negocis.