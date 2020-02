Enric Casasses guanya el 52è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Òmnium Cultural ha guardonat el poeta, traductor i dramaturg Enric Casasses amb el 52è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Casasses (Barcelona, 1951) ha acceptat el reconeixement en absència del president de l'entitat, Jordi Cuixart, empresonat a Lledoners. "No sé per on començar. Per la irritació de rebre un premi d'Òmnium i que el president estigui tancat", han estat les primeres paraules del poeta.



És el tercer any que Cuixart no pot assistir a l'entrega del premi. "Malgrat la repressió", Cuixart continua encarregant-se de notificar el guardó als premiats, ha explicat Marcel Mauri, portaveu de l'entitat, en la roda de premsa per donar a conèixer el resultat.

Mauri ha destacat que Casasses és "un referent d'una nova manera de fer poesia a Catalunya", amb un "estil propi i inclassificable" inspirat en diferents estils artístics que van des del Renaixament i el Barroc fins la poesia trobadoresca i el surrealisme "més psicodèlic". Autor de més de 25 llibres de poesia, Casasses també s'ha dedicat a la traducció, el teatre, la novel·la i l'assaig.

Un estil propi i transgressor

La vicepresidenta d'Òmnium, Clàudia Pujol, ha explicat que n'han valorat "l'originalitat del llenguatge poètic i la qualitat de la seva obra" i l'"estil propi i transgressor". El jurat, format per nou persones dels àmbits de la cultura, la llengua i l'acadèmia, n'ha destacat també "la implicació a l'hora de participar i col·laborar en projectes innovadors, tan socials com culturals".



Casasses, el pare del qual va estar vinculat a Òmnium i va ser jurat del Premi entre els anys 1980 i 1985, ha declarat que el premi li fa "molt de respecte". "M'han vingut a dir que sóc un cas únic en la poesia actual, així ho espero, i no sóc l'únic", ha expressat. El poeta, però, ha conclòs: "Jo continuaré fent la meva".



Casasses, considerat per molts un artista transgressor, ha rebut diferents premis durant la seva trajectòria. L'any 2012 la Generalitat li va concedir el Premi Nacional de Literatura i el seu últim llibre, El nus la flor (2018) va rebre el Premi de la Crítica Catalana de poesia 2018 i el Premi Lletra d'Or.