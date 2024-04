Entitats internacionals de periodistes demanen revisar la investigació a Jesús Rodríguez pel Tsunami

Organitzacions internacionals de periodistes han demanat aquest dimarts una "revisió creïble" de la investigació per terrorisme a Jesús Rodríguez pel Tsunami Democràtic. En un manifestat coordinat per Media Freedom Rapid Response, les entitats donen suport al periodista de la Directa. Rodríguez resideix actualment a Suïssa, al·legant manca de garanties per a l'exercici de la seva professió i l'amenaça d'una detenció arbitrària a Espanya.

En el text, consideren que la investigació per terrorisme és "desproporcionada" i "criminalitza la dissidència sota disfressa de legislació antiterrorista". Demanen a les autoritats espanyoles "aturar immediatament la investigació" i fer aquesta revisió del cas per "garantir que es compleixen els drets humans fonamentals, inclosa la llibertat d'expressió i la proporcionalitat". "Seguirem molt de prop la investigació", asseguren.

El manifest apunta que la investigació contra Rodríguez pel Tsunami, que porta quatre anys en curs, "pot estar políticament motivada i pot ser un intent de restringir el seu periodisme". Les organitzacions ho argumenten amb el fet que la investigació es va fer pública en el marc "d'un pla d'amnistia públicament divisiu" i tenint en compte els treballs del periodista que "exposen crims policials".

El text es titula La investigació per terrorisme sobre un periodista català genera preocupació abans de les eleccions i està signat per cinc organitzacions internacionals de periodistes. Es tracta d'International Press Institute (IPI), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ) i Free Press Unlimited OBC Transeuropa (OBCT).