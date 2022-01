ERC adverteix a l'Aragó que la candidatura dels Jocs d'Hivern "pot ser compartida però el lideratge serà de Catalunya"

Esquerra Republicana considera que la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 "pot ser compartida", però torna a deixar clar que el lideratge es farà des de Catalunya. La portaveu de la formació, Marta Vilalta, veu amb bons ulls que "es pugui col·laborar" però ha recordat que la candidatura és Barcelona – Pirineu. Amb tot, Vilalta ha carregat contra el president de l'Aragó per haver plantat el seu homòleg català, Pere Aragonès, en la reunió que estava prevista a Balaguer per tractar el tema. La portaveu dels republicans assenyala que no els sorprèn l'actitud de Lambán i ha recordat el conflicte que hi va haver en relació a les obres de Sixena. "Malauradament coneixem algunes de les seves irresponsabilitats i la lamentem", ha reivindicat.

"El que no es pot fer és aixecar-se o ni tan sols voler-se asseure com ha fet en forma de menyspreu el president de l'Aragó"

Vilalta assenyala que col·laborar amb altres territoris "és possible per ser més eficients en la utilització d'algunes infraestructures", però remarca que el president de l'Aragó sap que la proposta és Barcelona – Pirineu. "El que no es pot fer és aixecar-se o ni tan sols voler-se asseure com ha fet en forma de menyspreu el president de l'Aragó", ha concretat.

La portaveu republicana també s'ha referit a la negativa del seu partit a donar el sí a la reforma laboral. Vilalta ha explicat que ara per ara no contemplen donar-hi suport, però deixa la porta oberta a seguir negociant. "Hi ha marge per treballar amb els sindicats i anar molt més enllà, però malgrat l'oferiment per obtenir més blindatge pels drets laborals el govern de l'estat no vol moure ni una coma i ens mantenim en la negativa. Encara hi ha temps", ha reblat.

Suport a Juvillà, Borràs i Vergés

Finalment, Vilalta també s'ha referit a la "persecució judicial i policial" contra la presidenta del Parlament Laura Borràs, la vicepresidenta segona, Alba Vergés i el diputat de la CUP, Pau Juvillà. Vilalta ha donat suport a tots tres i diu que treballen per evitar que siguin els estaments judicials els qui decideixin "quins són els representants de la ciutadania".



En aquest sentit, la portaveu d'ERC ha lamentat que es destinin diners per part de l'Estat a investigar Vergés per "haver fet possible un pla de vacunació". "La Fiscalia li fa el joc a una agrupació de la Guàrdia Civil", ha lamentat.