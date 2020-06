ERC agafa el relleu de JxManresa a l'alcaldia de la capital del Bages

El republicà Marc Aloy ha estat proclamat aquest dissabte alcalde de Manresa amb els vots d'ERC i Junts per Manresa, tal com van pactar les dues formacions de govern. Aloy, que ha rebut 16 vots a favor i 5 en blanc, ha pres el relleu de Valentí Junyent (JxM), que ha ocupat el càrrec des del 2011 i durant el primer any de mandat. El nou alcalde ostentarà la vara fins al 2023. Feia 84 anys que Manresa no tenia un alcalde republicà. L'acte ha estat molt criticat per l'oposició –Ciutadans, el PSC i Fem Manresa- que l'ha titllat "d'acte de propaganda política" perquè s'ha fet al Kursaal. Aloy ha dedicat les primeres paraules del seu discurs a les víctimes del coronavirus i s'ha mostrat dolgut per l'absència dels socialistes.

Les primeres paraules del discurs d'Aloy han estat per les víctimes del coronavirus i els seus familiars. "Desenes de manresans i milers de ciutadans d'arreu han mort sols sense ningú que els hagi pogut acompanyar", ha dit tot recordant les "famílies que han acomiadat els seus éssers estimats sense un últim petó, sense una última abraçada".

Aloy ha lamentat l'absència del PSC a l'acte d'investidura. "M'hauria agradat poder estrenar aquesta alcaldia cara a cara amb tothom des del primer dia i no ha pogut ser i em dol", ha assegurat. "Per profunda que sigui la discrepància estic convençut de què es pot resoldre amb el diàleg", ha afegit tot subratllant que "per dialogar s'hi ha de ser per respecte a la ciutadania perquè en som els seus representants".

"Segurament en aquest moment tan complicat cap alcalde voldria començar el seu mandat, però crec fermament que aquesta crisi l'hem de saber convertir en una oportunitat, per sobreposar-nos a un model caduc i insostenible", ha explicat. Segons Aloy, la crisi sanitària també és "una oportunitat per repensar el model de societat en què vivim, per tenir una mirada llarga". "Emprendrem polítiques valentes i compromeses des de la suma d'esforços, teixint aliances entre les institucions, les entitats i la ciutadania", ha afirmat tot afegint que "és l'hora de les polítiques actives i no reactives" i de "ser creatius i assumir que la creativitat comporta un risc".

Durant el seu discurs, el nou alcalde manresà també ha lamentat la repressió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha denunciat la situació dels polítics empresonats i a l'exili.

Les últimes paraules del discurs d'Aloy han estat per al seu pare, Josep Maria Aloy, que va morir el 14 de febrer. El batlle ha lamentat que "aquest any d'espera ha estat massa llarg" i el seu pare no l'hagi pogut veure com a alcalde.

A l'acte hi ha assistit unes 160 persones. De fet, la platea era plena si es tenen en compte els buits per garantir les distàncies de seguretat entre els assistents. L'acte ha comptat amb diversos representants del món polític català com el vicepresident del govern, Pere Aragonés; el president del Parlament, Roger Torrent; diversos alcaldes del Bages, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, la consellera de Justícia, Ester Capella; i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, entre altres.

El segon tinent d'alcalde, Joan Calmet (Junts per Manresa) ha estat l'encarregat de moderar les intervencions del ple d'investidura. El primer a parlar ha estat Andrés Rojo, portaveu del grup de Ciutadans, que explicat que el seu partit ha decidit votar en blanc perquè no considera Aloy "un candidat vàlid". "No el veiem liderant el repte de modernitzar la ciutat, no el veiem dirigint aquest vaixell", ha afirmat. Per la seva banda, Roser Alegre, de Fem Manresa, ha lamentat considerat que són "massa ingènues perquè han assistit a un acte de propaganda política d'ERC". De fet, a parer seu, "aquest acte allunya encara més la política de la ciutadania". A més, ha reclamat a l'equip de govern que parli més de "polítiques socials" perquè els "espanta" sentir-los parlar de "grans obres, de grans projectes que sembla" que els han de "portar a la glòria".

Tots els representants dels grups polítics han utilitzat la mascareta durant el ple i abans de votar al futur alcalde s'han apicat líquid desinfectant.