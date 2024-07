ERC avisa que abandonarà la negociació amb el PSC si no hi ha un preacord a finals de mes

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reclamat al PSC que s'arribi a un preacord "a finals de juliol" sobre la investidura del primer secretari socialista, Salvador Illa, i les condicions que els republicans posen per facilitar-la. Si no és així, ha advertit aquest dilluns, el que faran és "aixecar-se de la taula de negociació".

En roda de premsa, s'ha mostrat "una mica més pessimista" que la setmana passada i ha lamentat que el "bon ritme" de les converses no vagi "acompanyat d'una mica de substància". "A finals de juliol hem de poder saber si hi ha aigua a la piscina", ha resumit.

"El que volem és un preacord a finals de juliol perquè no ens volem veure arrossegats a finals d'agost"

La secretària general d'ERC ha participat presencialment a la reunió de la permanent del partit celebrada aquest mateix dilluns, la primera in situ a Barcelona des que l'any 2017 es va exiliar a Suïssa. La dirigent republicana va tornar a Catalunya divendres després que s'arxivés la causa que la vinculava a Tsunami Democràtic perquè l'Audiència Nacional va invalidar les diligències del jutge Manuel García-Castellón.

Rovira ha avisat que no permetran una "negociació d'últim minut" i que se'ls responsabilitzi d'una eventual repetició electoral i ha assegurat que convidaran el PSC a pactar amb Junts o bé amb el PP i Vox si no arriben a un acord amb ERC. Tot i això, ha confiat que ara que ha tornat a Catalunya i podrà assistir en persona a les reunions amb els socialistes millori la "qualitat" de les trobades. "El que volem és un preacord a finals de juliol perquè no ens volem veure arrossegats a finals d'agost. Això comportaria un mal acord", ha afegit.

Entre les demandes dels republicans hi ha qüestions com la defensa de la llengua catalana, que estan negociant "amb certa comoditat" amb els socialistes; reforçar els serveis públics de la Generalitat i les polítiques progressistes i que Catalunya surti del règim comú de finançament autonòmic. Aquesta darrera condició és clau, ha avisat Rovira, perquè "Catalunya probablement no podrà sostenir els serveis públics actuals" si continua el "dèficit fiscal que fa que avui no siguin de qualitat". Si això es manté, ha alertat, "caldrà aplicar retallades".

Els cartells de l'Alzheimer

Sobre el cas dels cartells contra l'Alzheimer, Rovira ha considerat "un error garrafal, lamentable, vergonyant, que no pot tornar a passar" que els cartells sortissin des de dins d'ERC i ha defensat que s'esclareixin els fets i es depurin les responsabilitats pertinents. "En la depuració de responsabilitats és on estem instal·lats ara mateix", ha defensat després que la formació hagi expedientat un militant de l'Anoia a qui es responsabilitza de la col·locació directa dels cartells; l'exdirector de comunicació Tolo Moya; l'exvicesecretari de comunicació d'ERC Marc Colomer, i l'exportaveu i exviceconseller del Govern Sergi Sabrià.

"No volem ser definits per les persones que van cometre aquest error ni per l'error concret", ha afirmat Rovira, que ha reclamat "exigència ètica en totes les campanyes d'activisme que fa ERC". Alhora, ha defensat que des del departament de comunicació dels republicans s'encarreguin "determinats productes de comunicació" a proveïdors. "Som un partit molt modest i no podem assumir tota la feinada que s'ha de fer de campanyes de comunicació política", ha avisat.

Rovira ha assegurat aquest dilluns que "no hi ha estructures paral·leles" al seu partit i que totes les campanyes d'activisme que surten de la formació "es fan des del departament de comunicació".