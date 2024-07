Vic tanca els actes de benvinguda a Rovira de l'exili amb una multitudinària rebuda: "La ciutat t'ha estat esperant"

Vic ha tancat aquest dissabte els actes de benvinguda a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, després del seu retorn de l'exili que durant més de sis anys ha patit a Suïssa. La dirigent republicana va tornar aquest divendres a Catalunya i junt a la resta d'exiliats de Ginebra va rebre la primera benvinguda en el petit poble de Cantallops, a l'Alt Empordà, prop de la frontera de la Jonquera. Posteriorment es va traslladar a Vic per retrobar-se amb els seus familiars i a la tarda va ser el torn del partit, assistint a la seu nacional del partit on va participar en una reunió de l'Executiva d'Esquerra i un Consell Nacional posterior que la va homenatjar.

"L'exili t'ha robat moltes coses, però la ciutat t'ha estat esperant"

Aquest dissabte ha estat el torn de la seva ciutat natal, la capital d'Osona. Centenars de persones han omplert aquest dissabte a la tarda la plaça de la Catedral de Vic per rebre Marta Rovira després de més de sis anys a Ginebra. Un gran 'Benvinguda, Marta!' ha presidit l'escenari d'un acte en què amics i veïns han aplaudit el retorn de la secretària general d'ERC, un cop arxivada la investigació de la causa de Tsunami Democràtic. "L'exili t'ha robat moltes coses, però la ciutat t'ha estat esperant", han ressaltat els regidors d'ERC a Vic. Al seu torn, la dirigent d'Esquerra ha agraït sistemàticament l'escalf dels vigatans, "que van ajudar a veure la llum des del primer dia a Ginebra". Rovira ha lamentat la "discrepància estèril" que viu l'independentisme i s'ha compromès a "fer possible l'entesa una altra vegada".

Rebuda institucional a l'Ajuntament

Rovira ha estat rebuda institucionalment a l'Ajuntament per part de l'alcalde Albert Castells (Junts), i de bona part dels regidors. Acompanyada per la parella i els pares, Rovira ha signat el llibre d'honor del consistori i ha rebut uns petits obsequis vinculats a les tradicions de la ciutat com a gest de benvinguda.



La secretària general d'Esquerra ha estat la protagonista tot seguit de l'acte organitzat per ERC a la plaça de la Catedral, on una munió de persones l'esperaven per abraçar-la i aplaudir el seu retorn a Catalunya. Rovira s'ha retrobat amb nombrosos companys de partit, veïns i amics amb qui s'ha fos en abraçades de complicitat davant una forta expectació mediàtica. "Us he enyorat molt", ha assegurat, visiblement aclaparada.

Els regidors d'ERC a Vic Albert Palou i Vicky Terricabras han assegurat haver compartit amb Rovira la "duresa de l'exili". "Esperem que ara puguis viure en llibertat i recuperis tot allò que t'has perdut", han asseverat en una breu intervenció, tot lloant la seva "fortalesa". "La teva tornada i la de la resta d'exiliats ha estat un petit èxit dins la lluita contra la repressió política", han afegit.



En un to més emotiu i desenfadat, les amigues més íntimes de Rovira s'han emocionat amb el seu retorn. Conegudes com a 'vigatanes estupendes', han definit la dirigent republicana com "una amiga en majúscules, intel·ligent i perseverant" i li han agraït la seva atenció tots els anys que ha estat a Ginebra, alhora que han fet broma d'haver estat còmplices d'un constant "contraban de fuets" durant més de sis anys.

"Renéixer” i voluntat de tornar a votar un referèndum

Rovira ha agraït totes les mostres de suport rebudes aquesta tarda, però especialment tots els missatges, cartes i paquets rebuts durant la seva estada a Ginebra. Ha recordat els enviaments amb sorra de la Plaça Major de Vic, amb sorra de la platja de Palamós i també la gran quantitat d'embotits osonencs, "que n'eren tants que calia congelar-los".

"Haurem de recosir des de cotes molt inferiors a les que hauriem pogut imaginar, però hem de tornar-ho a fer possible"

La republicana ha ressaltat la "duresa" de la seva arribada "precipitada" a Ginebra la primavera del 2018 davant el risc d'entrar a presó preventiva a Espanya, i ha donat les gràcies a totes les persones que els van facilitar el contacte de coneguts per poder començar "una nova vida" a Suïssa. Per a Rovira, la tornada d'ara a Vic "és com renéixer".



Rovira ha definit un cop més el seu retorn com una "victòria política" de l'independentisme, si bé ha lamentat l'escenari "una mica desolador" que ha trobat a Catalunya després de les últimes eleccions al Parlament. "Haurem de recosir des de cotes molt inferiors a les que hauriem pogut imaginar, però hem de tornar-ho a fer possible", ha assegurat.

A part de la pèrdua de la majoria independentista, també ha mostrat recança davant la divisió dels partits, a qui ha fet una crida a "estrènyer lligams per tornar a sumar i multiplicar". "Em comprometo a fer possible que ens entenguem una altra vegada", ha refermat, i ha fet una crida a "posar en valor les fortaleses del moviment independentista".

"El dia que decidim tornar a votar cal sumar més forces perquè la repressió no ens ha vençut"

La secretària general d'Esquerra ha entomat la reaparició a Catalunya com una "segona oportunitat" i ha demanat "ser més i més preparats" que el 2017: "El dia que decidim tornar a votar cal sumar més forces perquè la repressió no ens ha vençut". En aquesta línia, ha assegurat que des de Ginebra ha "entès molt millor què cal fer per guanyar-ho tot".

Finalment, Rovira ha lamentat que encara hi hagi dirigents independentistes vivint a l'estranger per les seves imputacions en causes judicials vinculades al Procés i ha llençat un missatge de suport als osonencs encausats per la coneguda com operació 'Judes'. "Vull aconseguir la llibertat de tothom i treballar per acabar amb la repressió política fins el final", ha reblat.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, a l'Assemblea de Dones celebrada un dia després del seu retorn de l'exili. — Marc Puig / ERC

Rovira reivindica les dones feministes en política

D'altra banda, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, també ha rebut l'escalf i l'homenatge de l'Assemblea de Dones del partit, que ha celebrat un acte a Olesa de Montserrat aquest dissabte, un dia després que hagi deixat enrere l'exili i hagi tornat a Catalunya després de l'arxivament de la causa que hi havia contra ella. En una breu intervenció a l'inici de l'acte, Rovira ha reivindicat les dones feministes en política i el valor que aporten les "dones represaliades, independentistes i d'ERC". I ho ha fet al costat de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, just un dia després que dirigents d'ERC l'hagin proposat per a presidir el partit i que la pròpia Rovira digués que creu que és una figura de consens. També l'ha rebuda l'expresa política i exconsellera del Govern, Dolors Bassa.

Les dones d'ERC són "represaliades doblement per independentistes i d'esquerres i per ser dones"

Parlant precisament de les dones d'ERC "represaliades doblement per independentistes i d'esquerres i per ser dones" durant els darrers anys, Rovira ha agraït que sempre hagin "combatut doblement" aquesta situació. "Gràcies per ser exemple de resistència, resiliència, fortalesa i per no cedir ni un mil·límetre en els vostres conviccions. I per ser exemple de solidaritat, profunda, sense fronteres, sense excusa, respecte de totes les dones represaliades i respecte de tots els represaliats en aquesta causa general contra l'independentisme", ha dit Rovira, després de rebre abraçades, aplaudiments i felicitacions de les seves companyes del partit.