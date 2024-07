ERC cedeix temporalment l'escó de Wagensberg a la CUP per formar grup propi i deixar de compartir-lo amb AC

La CUP obtindrà finalment grup propi al Parlament de Catalunya gràcies a la cessió temporal d'un diputat d'ERC. El moviment permetrà als anticapitalistes deixar de compartir el Grup Mixt amb l'extrema dreta d'Aliança Catalana. En els pròxims dies, el diputat Ruben Wagensberg formalitzarà puntualment aquest canvi de grup, facilitant als cupaires els cinc diputats necessaris, i després tornarà al grup d'Esquerra.

Tot plegat ho han acordat les dues formacions després que aquest dijous la cambra aprovés la reforma exprés del reglament, que entre altres qüestions equipara l'adscripció dels diputats als grups parlamentaris a la normativa que regeix al Congrés dels Diputats. La modificació va ser impulsada pel PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP.

Ara, els diputats podran canviar d'un grup parlamentari a un altre els cinc primers dies de cada període de sessions. Amb l'aprovació de la reforma, es donarà deu dies extra de manera excepcional per poder fer canvis als grups. Això és el que permetrà és que el partit republicà pugui cedir diputats a la CUP, que no en té suficients per formar un grup propi.

El Grup Mixt

En aquests moments, la CUP comparteix el Grup Mixt amb Aliança Catalana, que tenen quatre i dos escons respectivament. Davant la primera discrepància a l'hora de repartir els càrrecs, la Mesa va acordar aquest dimarts que els anticapitalistes tinguessin el president de grup i el portaveu, i la formació d'extrema dreta el portaveu adjunt. La CUP havia proposat quedar-se amb els tres càrrecs, mentre que AC reclamava tenir el portaveu. Amb la sortida dels cupaires, el partit d'extrema dreta estarà sol al Grup Mixt.