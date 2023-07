ERC entra al Govern de la Diputació de Barcelona

Després del 23-J, ERC ha decidit entrar al Govern de la Diputació de Barcelona, presidit per la socialista Lluïsa Moret i constituït fa poc més de 10 dies amb el suport dels Comuns, Tot per Terrassa (TxT) i dos diputats independents de Junts, que n'ha quedat fora.

El Govern suma ara 34 diputats de 51

En total, el Govern suma ara 34 diputats, superant de llarg la majoria absoluta, situada en els 26. Sense els republicans, el govern de PSC, Comuns, TxT i els dos de Junts no hi arribava perquè només n'assolia 25.



La Diputació de Barcelona celebra aquest dimecres el ple de cartipàs. Junts, que en els últims quatre anys ha governat amb el PSC, queda fora del govern.

Canvi de govern

En la votació del passat 13 de juliol, Moret va obtenir majoria simple en segona votació després que, en una primera ronda, no aconseguís el mínim de 26 vots de la majoria absoluta.



Moret també és alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i a les eleccions municipals del 28 de maig va revalidar la sòlida majoria absoluta del PSC. Substitueix a l'anterior presidenta, l'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín.

Junts havia governat amb el PSC en l'anterior mandat

Amb aquest nou govern, Junts queda fora d'un ens que va governar durant l'anterior mandat juntament amb els socialistes, una qüestió que havia creat polèmica dins i fora del partit per les crítiques que expressaven cap als republicans per fer el mateix.



A mitjans de juny es va confirmar que ERC presidiria les Diputacions de Tarragona i Lleida gràcies a l'acord amb els socialistes, i després de descartar tornar a governar amb Junts. Els republicans sí que han optat per l'acord amb els independentistes a la Diputació de Girona.