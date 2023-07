PSC i comuns tanquen un acord a la Diputació de Barcelona sense majoria absoluta

El PSC i En Comú Podem han arribat a un acord per governar la Diputació de Barcelona, però sense arribar a la majoria absoluta. Els 17 diputats del PSC i els 5 dels comuns sumen 22, quedant-se a 4 de la majoria absoluta, que està fixada en 26.

Els partits han detallat en un comunicat que han consensuat que la socialista Lluïsa Moret en sigui la presidenta. L'acord contempla que la coordinadora nacional de Catalunya En Comú, Candela López, ostenti una vicepresidència.

El pacte no té garantit que tiri endavant a l'espera de les negociacions entre Junts (12) i ERC (11), que sumen 23 i podríen intentar un acord alternatiu. Hi ha diversos factors que poden acabar decantant la balança: el vot dels 4 diputats del PP, la posició final de dos diputats independents de Junts i el diputat de Tot per Terrassa.



I és que, després que la direcció de Junts hagi decidit no reeditar l'acord amb el PSC a la Diputació de Barcelona, hi ha la incògnita de saber què votaran aquests independents de la formació. Es tracta de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i l'alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès.

Tot plegat, després de la polèmica al voltant de la investidura del socialista Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona. Malgrat haver assegurat que si no guanyava les eleccions aniria a l'oposició, va arribar a pactes amb comuns i populars per governar a la ciutat.



Els compromisos de l'acord

Segons el comunicat de les dues formacions, han acordat els compromisos que han de marcar les "línies mestres" del pla de mandat que proposen: compromís amb la sostenibilitat i els objectius de l'Agenda 2030; compromís amb el govern local i amb la seva autonomia; compromís amb la innovació i la transparència; compromís amb l'equitat i la cohesió social; compromís amb la lluita contra el canvi climàtic; compromís amb la Igualtat, compromís amb la cultura i l'educació; compromís per generar prosperitat sense deixar ningú enrere i compromís amb el patrimoni i la memòria democràtica.

PSC i comuns asseguren que en els pròxims dies continuaran treballant per configurar un futur "govern de progrés" a l'òrgan supramunicipal. "Apostem per un govern fort que aporti estabilitat a la institució i que situï les necessitats i els reptes dels pobles i ciutats de la província de Barcelona al centre de les seves polítiques", apunten.

Les altres Diputacions, decidides

A mitjans de juny es va confirmar que ERC presidiria les Diputacions de Tarragona i Lleida gràcies a l'acord amb els socialistes, i després de descartar tornar a governar amb Junts. Els republicans sí que optaran per l'acord amb els independentistes a la Diputació de Girona.