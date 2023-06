Núria Marín se'n va al Senat i no repetirà com a presidenta de la Diputació de Barcelona

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, no repetirà com a presidenta de la Diputació de Barcelona. El PSC l'ha proposada com a senadora autonòmica, una decisió que s'haurà de ratificar en el ple del Parlament, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat el partit. El primer secretari, Salvador Illa, ho ha comunicat aquest dijous a la Comissió Executiva, que farà aquesta proposta de nomenament.

El PSC argumenta que vol reforçar l'equip de senadors amb el "lideratge sòlid de Marín, dirigent política amb una gran experiència en gestió municipal i una magnífica trajectòria de servei públic".

En l'anterior legislatura, els senadors designats pel PSC van ser Lorena González, Eva Granados i Antonio Poveda. Tot apunta que l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat ocuparà el lloc de González, que acaba de guanyar l'alcaldia de Balaguer i passarà a dedicar-s'hi plenament.



En plena batalla per la Diputació de Barcelona

La decisió d'enviar-la al Senat arriba enmig de les negociacions dels socialistes per tornar a presidir la Diputació de Barcelona -amb Marín al capdavant-, com ha fet en els últims quatre anys gràcies a un pacte amb Junts. Aquesta vegada, però, els postconvergents ja han anunciat que no repetiran l'acord amb el PSC i que intentaran buscar una majoria "alternativa" amb altres forces polítiques després desfeta de Trias amb la investidura de Collboni com alcalde de Barcelona.

Marín va guanyar les eleccions del passat mes de maig a l'Hospitalet de Llobregat, però va perdre la majoria absoluta, passant de 14 a 13 regidors.