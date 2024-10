ERC i Comunistes de Catalunya estrenyen els llaços entre els dos partits

Esquerra Republicana i Comunistes de Catalunya, una pota d'Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), han signat un acord per "fer treball polític conjunt" i "aprofundir en la coordinació estratègica" de les dues formacions. Segons recorden els republicans en una nota aquest dilluns, la col·laboració entre les organitzacions polítiques fa anys que es produeix.

D'ara endavant, però, es crearà una Comissió Bilateral, integrada per dues persones en representació de cada partit, que promourà grups de treball estratègics amb l'objectiu d'estudiar i fer propostes concretes sobre aquells temes d'interès polític mutu. Amb la signatura de l'acord, es comprometen a informar de forma regular als seus màxims òrgans de direcció del desenvolupament d'aquest treball estratègic conjunt.

La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i el gerent i vicesecretari general de Recursos i Finances, Jordi Roig, han rubricat l'acord en representació dels republicans. De la banda de Comunistes de Catalunya, els signants han estat el secretari general de la formació, Héctor Sánchez, i la secretària d'Organització, Nora Sánchez Oussedik.



Acord municipal amb EUiA

ERC va optar per ampliar aliances cap a l'esquerra superant els límits de l'espai estrictament sobiranista en les darreres eleccions municipals, i va arribar a un pacte amb EUiA per concórrer conjuntament el 28 de maig, en diverses ciutats i municipis. L'acord dels republicans amb l'esquerra sobiranista partidària del dret a l'autodeterminació, però no independentista i hereva del Partit Comunista de Catalunya, es va produir després del trencament d'aquesta coalició amb els Comuns.