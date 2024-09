ERC i els Comuns avisen Illa que mantenen el seu "no" a l'ampliació de l'aeroport

Primer xoc entre el Govern de Salvador Illa i les dues formacions que van permetre la seva investidura, ERC i els Comuns. El president de la Generalitat va anunciar dilluns la voluntat de desbloquejar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, una qüestió aturada des del 2021 i que no compta amb un consens majoritari. Per una banda, els republicans avisen que és "una línia vermella". Per altra banda, els de Jéssica Albiach s'oposen al creixement de l'aeròdrom perquè "no té sentit", ni des del punt de vista mediambiental ni turístic, i demanen que no s'inclogui en la negociació dels pressupostos de l'any vinent.

El cas és que Illa ha reactivat la mesa tècnica pactada entre els governs català i espanyol perquè conclogui, amb "criteris de màxim rigor mediambiental", quina és la millor manera perquè l'aeroport aculli vols intercontinentals. "No ho podem tenir més adormit aquest tema i ho hem d'abordar directament", va defensar en la seva primera entrevista a TV3.

Les reaccions dels dos socis prioritaris del Govern no es van fer esperar. La portaveu del grup parlamentari d'ERC, Marta Vilalta, va avisar el PSC que l'acord entre els dos partits per investir el president del Govern, Salvador Illa, inclou treballar per a la modernització de l'aeroport del Prat en el marc de la comissió tècnica i amb protecció dels entorns. I Vilalta va recordar que aquesta protecció és "del tot incompatible" amb allargar la pista. "Per ERC és una línia vermella confondre modernitzar l'aeroport amb allargar la pista, que malmetria els espais naturals", ha afegit Vilalta en un vídeo que ha difós ERC als mitjans.

Regular el turisme és "incompatible" amb ampliar l'aeroport

Per la seva banda, el portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, també va rebutjar tant l'ampliació de l'aeroport com de l'activitat. Durant la conferència de premsa de dimarts, Cid va argumentar que veia inviable l'arribada de més vols, tant per l'emergència climàtica com per l'augment del turisme, que ho vincula a més dificultat en l'accés a l'habitatge. En aquest sentit, va demanar que el projecte per modernitzar el Prat no s'inclogui als nous pressupostos.

Aquest dimecres, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha replicat a Illa que regular el turisme és "incompatible" amb ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat. En una entrevista a Ser Catalunya, Albiach ha insistit que el seu grup no és ni partidari d'ampliar la tercera pista ni d'augmentar la capacitat turística de la infraestructura, sinó connectar els tres aeroports catalans via ferrocarril.

"Turistificació massiva"

La CUP també ha carregat contra la reactivació de la mesa tècnica per la millora de l'aeroport del Prat. La portaveu de la formació, Laia Estrada, considera que és una ampliació i ha lamentat la "turistificació massiva" que pateix el país. Ha recordat que el turisme "gentrifica les ciutats i expulsa els veïns" i que l'ampliació comportaria "més emissions i destrucció d'espais naturals". "El que és clau és garantir que els trens arribin arreu del territori i a l'hora", ha dit Estrada en matèria de "macroprojectes de transports".