ERC i Junts aposten perquè l'amnistia sigui el preàmbul per un altre referèndum en el debat d'investidura de Feijóo

ERC i Junts han dedicat les seves intervencions en el debat d'investidura del president del PP, Alberto Núñez Feijóo d'aquest dimarts a mantenir un dur cara a cara amb el candidat popular. A banda de retreure l'anticatalanisme de Feijóo -que ell ha rebutjat- els dos partits independentistes catalans han defensat de forma paralela la necessitat que s'aprovi l'amnistia però també de realitzar un altre referèndum d'autodeterminació a Catalunya per solventar el conflicte polític amb l'Estat. Tant Junts com ERC han rebutjat rotundament qualsevol tipus de suport a la investidura de Feijóo i a qualsevol negociació amb el PP i li han recriminat la relació amb la ultradreta de Vox.

ERC vol que l'amnistia "posi les bases per a un nou 1-O"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dimarts que el "primer beneficiat" de l'amnistia que demanen a canvi de la investidura de Pedro Sánchez seran l'Estat i la democràcia espanyola. Tanmateix, ha defensat que aquest pas ha de servir per "posar les bases" pel que ha definit com un "nou 1-O" que permeti "l'autodeterminació" de Catalunya. Rufián també ha aprofitat la seva intervenció al debat d'investidura protagonitzat pel popular Alberto Núñez Feijóo per donar la benvinguda a Junts a la defensa de "lluites passades que mai van defensar". A parer seu, això és gràcies a la perseverança d'Esquerra i al fet que el PSOE no té "pla B". "El problema no era negociar, era que no negociaven tots", ha resumit.

"Si ha suportat que s'amnistiïn a corruptes i colpistes de veritat, aquesta democràcia, per molt feble que sigui, també aguantarà que s'amnistiïn activistes i demòcrates de veritat"

"El primer beneficiat d'aquesta amnistia serà aquest estat, i per extensió, aquesta democràcia", ha afegit Rufián. De fet, ha afirmat que la democràcia espanyola "no està en destrucció" sinó "en construcció". "Si ha suportat que s'amnistiïn a corruptes i colpistes de veritat, aquesta democràcia, per molt feble que sigui, també aguantarà que s'amnistiïn activistes i demòcrates de veritat", ha agregat.



Segons ha reivindicat el portaveu d'ERC, l'Estat ha passat en poc temps de voler "detenir independentistes a l'exili" a voler "negociar amb independentistes a l'exili". Aquest gir, ha apuntat, va més enllà del PSOE i Sumar, i arriba també a l'estratègia del PP. De fet, en la seva interpel·lació a Feijóo, el dirigent d'Esquerra ha destacat que actualment també la "dreta espanyola" diu "obertament" que "pot negociar amb la dreta catalana independentista".

"Vostè mateix, senyor Feijóo, ha passat de dir que vol derogar el 'sanchisme' a pregar al 'sanchisme', i de dir que vol presó per l'independentisme a demanar cita per parlar, almenys, amb la dreta independentista", ha explicat. Per a Rufián, aquest context de normalització del diàleg polític suposa una "oportunitat històrica, enorme" per negociar i solucionar el conflicte polític català que el PSOE ha d'aprofitar.

"No guanya qui guanya, guanya qui pot sumar per governar, i vostè senyor Feijóo, simplement, no pot", ha conclòs. Finalment, ha lamentat els populars i Vox vulguin fer-se càrrec del govern d'Espanya "odiant" a la meitat del país. "Això és simplement impossible", ha asseverat.



Al segon torn de resposta a Feijóo, que Rufián ha decidit fer en castellà, el diputat d'ERC també ha recomanat al líder del PP que tingui compte amb la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Molts sabem perfectament que el que està passant aquí és un epíleg de la seva vida política", ha dit abans d'alertar a Feijóo que la líder madrilenya "li marca l'agenda". "És bastant probable, almenys possible, que veiem a la senyora Ayuso donant-li el mateix xarop que vostès li han donat al senyor Casado", ha conclòs.

Feijóo reclama explicacions a Sánchez

Per la seva part, Alberto Núñez Feijóo ha reaccionat als discursos dels portaveus d'ERC i Junts, Gabriel Rufián i Míriam Nogueras -que ha respost de forma unitària-, per preguntar a Sánchez si l'amnistia serà –com ha dit Rufián "el primer pas per a un nou 1-O".

Durant la rèplica a les intervencions de les dues formacions independentistes (que ha escoltat sense necessitat de traducció), Feijóo ha preguntat si "menteix Rufián o Sánchez", perquè "si no, no hi ha investidura". Segons Feijóo, Sánchez ha d'aclarir si hi haurà "amnistia, referèndum i declaració d'independència". El líder del PP ha atribuït el que ha qualificat de "retrocés" econòmic al procés, i ha ironitzat sobre la pressió fiscal: "En termes de l'esquerra no hi ha ningú més patriota d'Espanya que els catalans".

El líder del PP ha assegurat que Catalunya no viu cap "conflicte polític" amb Espanya, i ha apuntat que en tot cas "una part dels catalans", els independentistes, tenen un conflicte amb "una altra part dels catalans", perquè "els que no voten independentisme no tenen cap conflicte amb Espanya". Ha retret a les dues formacions que s'erigeixin en representants dels catalans quan el PP va obtenir millors resultats a les passades eleccions.



La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, durant la seva intervenció al debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo. — ACN

Junts avisa el PSOE sobre la investidura

"Si hi ha interès i voluntat real per encarar aquestes condicions, s'hauran de crear encara que sigui per necessitat i no per convicció"

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha avisat el PSOE que ara per ara "no existeixen les condicions per arribar" a un "acord històric" que desbloquegi la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez. "Si hi ha interès i voluntat real per encarar aquestes condicions, s'hauran de crear encara que sigui per necessitat i no per convicció", ha dit Nogueras aquest dimarts a la tarda en el debat d'investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo. La portaveu de JxCat ha rebutjat donar suport a Feijóo i ha fet referència a la futura investidura de Sánchez, tot advertint el PSOE que "Junts no forma ni formarà part de cap bloc espanyol".

Nogueras ha subratllat que l'objectiu del seu partit no és investir cap president ni reformar l'Estat sinó que ho és Catalunya.



"Vam dir que res tornaria a ser igual aquí si depenia de Junts i tothom és conscient que des que Junts és a l'equació, res aquí ha tornat a ser igual", ha reivindicat, en relació amb el fet que Junts és una "força decisiva i imprescindible en la investidura".

Nogueras ha dit que el fet que no Junts no formi part de "cap bloc" genera "retrets i menysteniments", però ha assegurat que el partit ja està "endurit" i ha avisat que "no els canviaran".



La portaveu de Junts ha recordat les condicions que va posar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per negociar la investidura i ha defensat que cal abordar la carpeta de l'amnistia així com la de l'autodeterminació.

"Només un referèndum acordat podrà substituir el mandat de l'1-O"

"Només un referèndum acordat podrà substituir el mandat de l'1-O", ha afirmat, i ha recordat que "les condicions de Junts no han canviat". "Veurem si algú està disposat a acceptar-les i complir-les", ha dit.

No a Feijóo

Pel que fa al PP, Nogueras ha retret a Feijóo que "encara viuen en l''a por ellos' a Catalunya" i que "fa segles van en contra de Catalunya i tot allò que representa la nostra nació". "Mentre depengui de nosaltres, els nostàlgics que tornen a ocupar les portades no decidiran el futur de Catalunya", ha assegurat.



Nogueras també ha replicat que el que és una "anomalia democràtica" és que Feijóo estigui fent menció a Puigdemont de forma insistent mentre que l'expresident no pot estar al Congrés perquè "no se li respecta la seva immunitat" a l'Estat.