Feijóo veu una "anomalia democràtica" que "Puigdemont decideixi si Sánchez és president"

Alberto Núñez Feijóo denuncia que és una "anomalia democràtica sense precedents" que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "decideixi si" el president del govern en funcions Pedro Sánchez "és president d'Espanya". "Al president del govern d'Espanya no el pot nomenar el senyor Puigdemont. No pot sotmetre's a això", ha dit el candidat del PP durant el seu debat d'investidura com a president del govern espanyol, aquest dimarts a la tarda.

El president popular ha insistit a criticar que el líder del PSOE no intervingués en la sessió, delegant la funció en el diputat socialista Óscar Puente. "Sánchez ja no només sense Puigdemont, sinó sense els diputats de Bildu o ERC, no és ningú. Comprenc que no vingui aquí. No té valor a presentar-li a Espanya el seu projecte", ha opinat.

Les paraules s'emmarquen en la rèplica a Vox, en la qual el president del PP també ha constatat que té discrepàncies amb el partit d'ultradreta pel que fa a l'ús de les llengües cooficials al Senat. "Si hi ha una cambra on s'haurien de poder utilitzar idiomes en determinats moments seria el Senat", ha sostingut.

Feijóo s'ha reivindicat com a defensor de l'ús del català, euskera i gallec des d'aquesta "cordialitat lingüística" que és "bandera de la seva carrera política" i que diu que li ha valgut crítiques de Vox. Malgrat que no coincideixen en el fons de la qüestió amb el partit d'extremadreta, sí que estan d'acord que al Congrés només s'hauria de parlar castellà: "Al Congrés es ve a entendre's".

El líder de Vox, Santiago Abascal, havia defensat la idea que les Corts serveixen perquè els legisladors s'entenguin, i no "es tradueixin". "Jo crec que al Senat també. En qualsevol cas, senyor Feijóo, té el nostre 'sí'", ha dit el líder del partit. Abascal marcava així les diferències amb l'aposta per la "cordialitat lingüística" que atribueix al president del PP.

Feijóo ha agraït aquest suport de Vox a la investidura. Considera que al PP i al partit d'ultradreta els uneix el fet que ambdós entenen que "Espanya està en una situació compromesa" perquè "el president d'Espanya no pot dependre dels vots de l'independentisme i ara dependrà exclusivament d'això".