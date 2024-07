ERC i Junts veuen com una "presa de pèl" i "paper mullat" la regeneració democràtica de Sánchez 

Els socis de la investidura de Pedro Sánchez (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG) han criticat aquest dimecres per insuficient el pla de "regeneració democràtica" que el president espanyol ha plantejat al Congrés dels Diputats, perquè no afecta, entre altres, al Poder Judicial. Malgrat això, majoritàriament han expressat la seva disposició a negociar les mesures que inclou.

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha insistit en les peticions de la seva formació perquè la modificació de la llei mordassa inclogui la prohibició de l'ús de les pilotes de goma o les devolucions en calent. Rufián ha afirmat que la seva formació "veu amb interès" les mesures de l'executiu, però ha afirmat que el paquet de mesures, tal com està és "una presa de pèl".

"Espanya és una democràcia amb enormes carències que comencen per un jutge envalentit posant a nou persones a la presó per un referèndum"

Rufián ha ironitzat sobre el fet que Sánchez sostingui que Espanya és una "democràcia plena" però que alhora necessita una "regeneració democràtica". "Espanya és una democràcia amb enormes carències que comencen per un jutge envalentit posant a nou persones a la presó per un referèndum, i acaba amb un altre acusant la seva dona per una reunió".

Per la seva part, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat que la proposta de regeneració democràtica de Sánchez sorgeix de la constatació que "s'ha fet malbé". "Ningú regenera res que ja està funcionant", ha asseverat abans de dir que és mentida que Espanya sigui una "democràcia modèlica" posant d'exemple la Monarquia o el Tribunal Suprem.

"Vostès són corresponsables del corc que ha podrit la democràcia espanyola per dins. Els règims corruptes i terroristes del PSOE de Felipe González han sigut agents de l'atropellament de la democràcia", ha asseverat Nogueras. La dirigent de Junts també ha dit que la iniciativa "arriba tard", és "paper mullat" i no inclou una "ruptura clara" amb les pràctiques del passat.

"Creiem que cal començar una nova fase, perquè els problemes s'acumulen"

La portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha advertit Sánchez que no "perdi l'oportunitat" per impulsar la democratització dels pilars que sostenen el règim del 78, i per ara continua el lawfare i "els avenços són escassos". "Creiem que cal començar una nova fase, perquè els problemes s'acumulen", ha afirmat després d'advertir el president espanyol que necessita el suport de tots els socis per aprovar aquestes mesures.

El portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha recordat que la situació a la justícia i la resposta que han rebut els processos català i basc posen a descobert la "mancança de cultura democràtica" a l'Estat. Esteban ha afirmat que cal "revisar" "l'ús espuri" de la Justícia per interessos electorals. En tot cas ha advertit a Sánchez que cal afrontar les reformes amb "cura" i "filant prim".

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha acusat el president espanyol de portar al Congrés "mesures trampa", i ha afirmat que l'acord entre el PSOE i el PP per al Poder Judicial deixa "ferida de mort la legislatura progressista". "Trenqui amb el PP i pacti els avenços amb la majoria democràtica", ha afirmat.

Cal anar més enllà en la "regeneració"

El portaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ha beneït el pla de control de les subvencions als mitjans i la modificació de la 'llei mordassa' que ha plantejat Sánchez, però ha recordat que encara calen més "contrapoders" i que cal anar més enllà en la "regeneració". "Per a nosaltres això només és el principi. Hem obert el procés i queda molt de camí per fer", ha afirmat Errejón, perquè "aquesta legislatura no és per deixar les coses com estan, sinó per equilibrar la balança".

"A Espanya no hi ha polarització, sinó dues vares de mesurar: una atemoreix els que lluiten i l'altra permet i envalenteix els feixistes", ha dit. "Necessitem democratitzar l'Estat perquè plantar cara als feixistes de Vox no et porti a la presó", "perquè si les idees molesten l'Estat no t'espiïn" i que "s'acabi la vergonya que hi hagi una llei per a ells i una per a nosaltres".

El "major atac a la llibertat d'informació en democràcia"

Per part de la oposició, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que el pla de regeneració pot acabar derivant en el "major atac a la llibertat d'informació de la democràcia". El cap de files dels populars també ha comparat la iniciativa amb "el nyap" de la llei del només sí és sí. Segons Feijóo, Sánchez ha alertat de "pseudomitjans" i manipulació, però el que vol és imposar a Espanya una "pseudodemocràcia" controlant l'acció de control i crítica dels periodistes i la premsa.

Tal com ha manifestat Feijóo, la legislació de premsa sobre mitjans de comunicació és un reglament que s'ha de complir, no una directiva que s'hagi de transposar. En aquest sentit, ha recordat que Europa busca garantir la llibertat d'expressió i evitar la ingerència dels governs, just "el contrari" del que, considera, pretén el pla del president.

Segons el PP, el debat sobre la regeneració democràtica impulsada pel PSOE neix de la necessitat de Sánchez de desviar l'atenció dels escàndols que afecten el seu entorn polític i familiar. "No hi ha cap principi ni convicció, és una altra milonga més", ha lamentat Feijóo en un discurs on ha acusat Sánchez de voler controlar allò que es publica per part de la premsa.