ERC inclou a la llista del 12M represaliats com Wagensberg i Jové i consellers com Capella, Elena, Campuzano i Verge

Josep Maria Jové i Ruben Wagensberg formaran part de la llista d'ERC per a les eleccions del 12 de maig al Parlament de Catalunya, segons ha aprovat aquest dimarts a la nit el Consell Nacional de la formació. Ho faran de número tres i de número nou, en un equip que també inclou els actuals consellers Ester Capella, Joan Ignasi Elena, Laura Vilagrà (de dos), Carles Campuzano i Tània Verge. La formació també ha aprovat que concorri als comicis al grup republicà encapçalat per Pere Aragonès l'exconseller Juli Fernández. En canvi, no hi seran els actuals consellers Roger Torrent, Anna Simó i Gemma Ubasart ni l'exconsellera Alba Vergés. Tampoc hi haurà Meritxell Serret, que no pot ser diputada per la causa judicial que té pendent.

ERC aposta així per Jové i Wagensberg malgrat les investigacions judicials contra ells. Ara mateix Jové té oberta una causa oberta al TSJC per l'1-O. De fet, el judici s'havia de celebrar del 10 d'abril fins a finals de maig, però com que coincidia amb la campanya electoral el tribunal va decidir ajornar-lo.



Ruben Wagensberg, ara mateix a Suïssa i de baixa mèdica per problemes de salut mental, està investigat, de la seva banda, per suposat terrorisme per Tsunami Democràtic.

Aragonès, Vilagrà i Jové formen la tríada principal de la candidatura que també inclou la fins ara diputada Najat Driouech, que repeteix com a número quatre, i els consellers de la legislatura que ara ha acabat Joan Ignasi Elena, Ester Capella, Carles Campuzano i Tània Verge, que aniran de 5, 6, 7 i 8 respectivament. Depsrés de Wagensberg, el ja esmentat número 9, la representant de Jovent Republicà, Mar Besses, serà la número 10.



La llista per Barcelona la tanca Ernest Maragall en el número 85. Com a 83, i com a independent, apareix Joan Josep Nuet, exsecretari general de Comunistes de Catalunya, excoordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa i que ja va ser diputat al Congrés per ERC – Sobiranistes durant la legislatura 2019-2021. Actualment és director general de Relacions Institucionals del Govern.

A la candidatura per Girona, Jordi Viñas farà de segon a Laia Cañigueral. Els acompanyaran Anna Torrentà i Jordi Orobitg com a 3 i 4, en una llista que tanca de manera simbòlica el fins ara conseller d'Universitats Joaquim Nadal, que ho farà com a independent.



En el cas de Tarragona, Albert Salvadó és el número 2 de Raquel Sans. El número 3 l'ocuparà Irene Aragonès, i la quarta posició serà per a Carles Castillo. Tanca la llista Montserrat Palau, professora de la Universitat Rovira i Virgili i exdiputada per Junts pel Sí.

I pel que fa a Lleida, Marta Vilalta encapçala una llista amb Josep Vidal de número 2, Montse Bergés de número 3 i Albert Turull de número 4. Tanca la llista Carme Vidal, comissària de l'any Vallverdú.