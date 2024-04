Aragonès proposa un referèndum pactat emparat en l'article 92 de la Constitució espanyola

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, aposta per un referèndum acordat amb l'Estat com a eina per resoldre el conflicte polític emparant-se amb l'article 92 de la Constitució espanyola. És la via jurídica escollida per l'informe de l'Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA), un òrgan dependent de la Generalitat, al qual Aragonès va encarregar l'octubre passat trobar les "vies jurídiques" per fer "viable i factible" la consulta.

Aragonès ha presentat les conclusions de l'informe aquest dimarts en una compareixença al Palau Centelles. El president creu que aquesta via permet fer una consulta sense "cap modificació legislativa". L'article 92 de la Constitució espanyola diu: "Les decisions polítiques de transcendència especial poden ser sotmeses a referèndum consultiu de tots els ciutadans. El referèndum serà convocat pel Rei, mitjançant proposta del president del Govern, prèviament autoritzada pel Congrés dels Diputats. Una llei orgànica regularà les condicions i el procediment de les diferents modalitats de referèndum previstes en aquesta Constitució".

Aragonès llança aquesta proposta en plena precampanya electoral de les eleccions catalanes del proper 12 de maig. Ho fa una setmana després de saber-se que ERC i PSOE no es tornaran reunir la taula de negociació de governs fins després dels comicis catalans i europeus. Els dos partits coincideixen que no té sentit fer-ho durant el període electoral. La taula s'havia de tornar a reunir abans que acabés el primer trimestre, és a dir, aquesta setmana.



"Voleu que Catalunya sigui un Estat independent?"

La pregunta proposada en aquest informe és "Voleu que Catalunya sigui un Estat independent?" i les respostes serien "sí" o "no". Per tant, s'hi planteja una pregunta binària i "inequívocament clara" en una consulta sense un mínim de participació previst.

El cap de l'Executiu ha defensat que és una proposta "sòlida" i "una eina per tornar a obrir camí". "No som davant d'un impossible", ha dit el president. Tot i que ha insistit que no és l'única via que permetria celebrar la consulta, ha afegit que el document conegut aquest dimarts "pot ser de gran utilitat per afrontar la nova etapa de les negociacions amb l'Estat". Aragonès també ha detallat que es tracta d'una proposta que "mira al món", concretament els casos d'Escòcia i Quebec, però que defineix una via pròpia, la via catalana".

Aquest nou informe es basa en un altre informe que el Consell Acadèmic per l'Acord de Claredat va entregar el passat 16 d'octubre a Aragonès, que va encarregar-ne un de nou a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern perquè concretés els instruments jurídics per poder celebrar un referèndum a partir de les consideracions del primer document i quines característiques hauria de tenir la consulta.