ERC i PSOE acorden no reunir la taula de negociació de governs fins després de les eleccions catalanes i europees

ERC i PSOE han pactat no reunir la taula de negociació dels dos governs fins després del cicle electoral, marcat per les eleccions al Parlament del 12-M i les europees del 9-J. Tal com ha pogut saber l'ACN, tant a Palau com al govern espanyol coincideixen que no té sentit forçar ara una trobada d'aquest òrgan de negociació bilateral, en plena precampanya.

L'acord signat entre ERC i PSOE per investir Pedro Sánchez inclou que la taula s'havia de tornar a reunir abans que acabés el primer trimestre de 2024 (és a dir, la setmana que ve com a tard). La Generalitat insisteix, però, que no volen cap reunió que només sigui "una foto", i que ara mateix no hi ha cap acord tangible nou, un cop aprovada la Llei d'amnistia.

Posteriorment, en un comunicat conjunt d'ERC i PSOE, les dues formacions han assenyalat que s'han reunit de forma "discreta i periòdica" en l'espai entre els partits per avançar en la situació política des de l'acord d'investidura. I remarquen que les reunions s'han fet amb un "mecanisme internacional" que té les funcions d'acompanyar, verificar i fer el seguiment de tot el procés de negociació.

Tres taules

En aquesta legislatura a l'Estat es van pactar fins a tres taules: la dels dos governs, el català i l'espanyol, la d'ERC amb el PSOE i la de Junts amb els socialistes, que també té un mecanisme de verificació internacional. En el marc de la negociació entre el PSOE i ERC per la investidura, els dos partits van pactar que les trobades de la taula de diàleg entre governs serien trimestrals. Els dos presidents es van veure per última vegada el 21 de desembre a Palau de la Generalitat.